【最強護照】日本新加坡蟬聯第一　香港排名升一級　全球十大係？

去旅行最重要的不是旅費或行程，而是護照！恆理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）昨天（1日）公布2019年最新一季護照排名「亨氏護照指數」（Henley Passport Index），日本及新加坡憑190個免簽證國家和地區繼續並列全球首位，而香港亦上升一級至第18位，以168個免簽地排名第18位。

「最強護照」排名結果出爐，日本及新加坡憑190個免簽證國家和地區繼續並列全球首位。（資料圖片）

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全球最強護照十大排名

+ 9 + 8 + 7

十大「最強護照」排名中，韓國、芬蘭及德國繼續並列第2名，可免簽證進入188個國家及地區，而第三及第四名的國家排名亦與上季一樣。5年前，美國和英國在指數中並列首位，不過兩國今年已下跌至第6名，是自2010年以來的最低排名。

報告指出，受到脫歐進程以及不明朗的脫歐條件影響，英國曾經強勢的地位「似乎越來越不確定」。香港排名就上升一級至第18位，免簽證國家及地區數目為168個，台灣及澳門分別排第31及33位，而中國就排名第71位，免簽地達71個。

至於阿聯酋則被形容為有最大進步的國家，繼年中首次打入首20位後，再升5級，以172個免簽地排名第15位。劍橋大學商業研究中心研究只查爾斯（Lorraine Charles）指出：「儘管阿聯酋可能無法在軍事及經濟實力上與沙特阿拉伯競爭，但其軟實力的預測在海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，GCC）中無可爭議」。

恆理環球顧問事務所主席兼「亨氏護照指數」創辦人卡林博士（Christian H. Kaelin）表示，指數的最新排名顯示，越來越多國家留意到開放簽證對其經濟及社會發展的重要。