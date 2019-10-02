【超噁心】缺得家長餐枱上替孩子換尿片　「有料」尿片直接放上碟

餐廳環境理應講求乾淨衛生，沒有人想把排泄物放上枱上吧？台灣一名有在餐廳工作的台女網民於facebook發帖抱怨，指有食客當眾在枱上為小孩換尿片，把尿片包好後竟直接放在餐碟上，極度噁心！樓主稱類似事件已非首次發生，忍不住怒斥食客沒有公德心。不少網民見狀，紛紛批評這種家長「沒水準」，行為極度缺德兼妄顧衛生。

樓主上載的照片可見，用過的尿片直接放到餐碟上，驟眼看來還以為是食物。（fb群組「爆廢公社二館」）

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在事發餐廳任職的台女日前在fb群組「爆廢公社二館」發文，附上的相片可見，一塊包好、相信是「有料」的尿片直接放在餐碟上，壓着碟上的叉子，如果不說明，驟眼看還以為是一碟食物，但真相卻叫人倒胃。台女直言不時有客人將用過的尿片丟到沙發、廁上及枱上，「麻煩在餐廳裏幫小孩換尿布的人，注意一下公德心及衛生」。她指餐廳內的廁所其實有換尿片台，旁邊亦有垃圾桶，不明為何家長亦要在餐桌上，當着大庭廣眾為小孩換尿片。

任職餐廳的台女日前在fb發文抱怨，不少客人都會在公然為孩女更換尿片，非常沒有公德心。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

無品家長的行為惹來不少網民熱議，紛紛狠批「沒水準」，直斥非常噁心，認為家長不尊重同場用餐的客人，亦不尊重孩子的私隱。另有家長分享指，每次替孩子換尿片，都會找廁所或哺乳室，「急的話都是在嬰兒車遮蓋拉低，換好包好放進自己袋子裡，待有垃圾桶才丟」。

（爆廢公社二館）