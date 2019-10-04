居英逾13年又讀書又做嘢　台女醫生存款不足面臨遣返　

來自台灣的27歲女醫生蔣牧淳（Mu-Chun Chiang，音譯）在英國居住逾13年，最近卻因為工作簽證問題被英國內政部要求在10日內離境，否則將被遣返台灣。事件引起英國傳媒關注，蔣牧淳的朋友在網上發起聯署請願，希望當局讓她繼續留英工作，目前已獲得逾3.9萬人聯署。

蔣牧淳與英國關係密切，1997年至2002年間她隨父母在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）生活，之後返回台灣讀中學。2006年，她負笈英國，取得利物浦大學（University of Liverpool）醫學學士及利物浦熱帶醫學院碩士，目前在利物浦大學附設的安特里醫院（Aintree University Hospital）工作。

由於學生簽證於今年6月屆滿，蔣牧淳遂向英國內政部申請工作簽證，豈料遭到當局拒絕。內政部9月19日發出的信件指出，蔣牧淳必須在10日內離開英國，否則會被監禁6個月，以及未來10年被拒入境；當局拒絕的理由是蔣牧淳在過去的90日內，其銀行存款未能達到每日945鎊（約9100港元）的標準。

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連續90日都不能低於標準

蔣牧淳稱，這個原因起初令她感到既震驚又困惑，因為她認為存款早已超過這個數目，但後來她弄清楚，原來戶口內必須「每日」都維持在945鎊，且連續90日都不能低於這個數目。蔣牧淳坦承，她的戶口的確有幾天低於這個標準。

蔣牧淳稱：「我很擔心，因為我們的病房人手不足，而且一想到要離開我所有的朋友，實在心碎！我的家人雖然在台灣，但我更熟悉英國的環境，感覺英國是我的家。我喜歡幫助別人，當決定走上這條路（做醫生）時，我就不再回頭。如果回到台灣，那個環境我反而不太適應。」

蔣牧淳好友梅利（Mina Mesri）在網上發起聯署請願，希望內政部能讓她留在英國，移民事務律師辛格（Satbir Singh）亦表示支持，「當國民保健服務（NHS）一直聲稱英國醫生人手短缺時，卻要驅逐這名年輕且在英國接受完整訓練的醫生，可見英國的移民系統多麼的沒用、複雜和不人道。」