約會慘遭戲弄　澳漢練大隻勁減60公斤　女神回頭「再也不要她」

澳洲26歲男子拜爾（Anthony Bayer）在求學時期曾因太胖，在約會被心儀女子時慘遭戲弄。5年前，醫生指拜爾很有可能會患上二型糖尿病（Type 2 diabetes），於是他決心減肥，結果成功減掉大概60公斤；如今身型健碩的拜爾透露，減磅後「女人緣」變得非常旺盛，而該名他一度心儀女神近日更主動聯絡，希望雙方有所發展，但拜爾沒有打算回覆。

拜爾現從事健身行業，很難想像他曾經重達157公斤，青少年時期備受過重問題困擾，更因此淪為同學的笑柄，還慘遭心儀對象戲弄。他說：「當年所有人都認為她是同級生中最具魅力的女孩，我也認為她很漂亮，其時我一定是瘋了，竟敢邀請她去學校舞會，原以為她會立刻拒絕，但令人驚訝的是，她竟然說好，我簡直不敢相信！」

拜爾當日特意穿上一套新買的西裝，剪了個新髮型，租用一輛豪華轎車去接女神。他謂：「豈料她打開門竟對我說『對不起，你太胖了，連這扇門都無法穿過』，隨即把門狠狠關上。當時我非常傷心，回到車上大哭。然而，事件傳開後，身邊的人都只顧取笑我，自此我陷入了嚴重的抑鬱，不再想有人會愛我，且深信自己將永遠孤獨下去。」

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高峰期每日攝取１萬卡路里

拜爾認為，自己為超重是因為特別喜歡吃快餐，十多歲的時候，他早餐以兩份肉丸三文治配上一瓶大可樂，午餐吃漢堡餐和雪糕，晚餐則是兩個大Pizza和兩公升可樂，換言之他當時每日大概攝取約1萬卡路里的熱量。

直至2014年，醫生指他很可能會患上二型糖尿病，終於令到拜爾決心作出改變，他開始自己做飯及玩健身，終變大隻型男。拜爾說：「我以前總是被女孩拒絕及嘲笑，現在卻反過來，她們一直想跟我約會，那感覺實在瘋狂！」

大約在一年前，拜爾當年心儀的女神透過Instagram取得其電話號碼，並傳給一封道歉信，並問會否跟她約會。拜爾說：「我簡直不敢相信，但沒有打算回覆。我會原諒她，卻永遠忘不了那件事。」