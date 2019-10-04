阿仔漏帶飯盒返學　發揮創意自製膠樽飯盒　網民大讚：超聰明

為推動環保，學校要求學生自備飯盒及餐具，不過大意忘了帶回校可以怎麼辦？最近台灣有網民於facebook上載相片，表示同事的12歲兒子日前忘記帶飯盒上學，他靈機一觸想到把膠樽循環再造，改裝成一個小餐盒盛飯。老師看到成品後大讚學生的應變能力，不少網民留言笑稱男生是「生活智慧王」，「太聰明了吧」、「小小年紀功夫了得啊」。

一名台灣學生上學忘了帶飯盒，竟改裝膠樽自製飯盒，被網民盛讚有創意。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該網民近日於fb群組「爆廢公社二館」分享相片，表示同事最近希望12歲的兒子可以自動自覺帶餐盒上學，但兒子偏偏忘記了，午飯時因為沒有餐盒而不能盛飯。兒子突然想起自己有一個膠樽，於是利用小智慧把樽身打橫切割一個開口，膠樽瞬間變成小飯盒。

樓主又指，同事後來收到老師的訊息提及兒子這宗趣事，又提醒她還是叫兒子帶回餐具。大批網民力讚兒子的應變能力十足又有創意，「有這手藝幹嘛還帶餐盒」、「超強的啊，小孩很聰明」、「小小年紀功夫了得啊！」、「太有才了，腦筋動很快」、「環保小先鋒原來就是你」。

有網民笑言可能兒子是故意不帶餐盒，「用完就不用洗了啊」、「不用天天洗餐盒，多好啊」、「明天開始叫我兒子帶保特瓶就好」。部分網民認為膠類物品盛載熱食對兒子無益，「那些塑化劑全都吃下肚了」、「塑膠太熱會釋放有毒物質啊」。

（fb群組「爆廢公社二館」）