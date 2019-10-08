日本童顏寫真女星身材超勁　竟只是17歲高中生　網民：想做佢同學

童顏蘿莉本身已經難求，如果加上傲人身材，很多人都會難以抵擋！近日日本驚現一名擁有G級身材的高中生寫真蘿莉寺本莉緒，她為雜誌拍攝的性感比堅尼寫真引起了一輪哄動，令網民們都想回到學生時代，與她做同學！

寺本莉緒身材傲人，加上外表童顏，吸引了很多支持者。（Twitter「lespros_t_rio」圖片）

+ 12 + 11 + 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

寺本莉緒（Rio Teramoto）來自廣島，今年17歲的她仍然是一名高中三年級生。雖然她身高只有1.5米不算高大，但她的豐滿身材完美地吸引了觀眾的目光，再加上與高中生不太相稱的稚嫩臉孔，令她可以成為一名寫真女星，甚至得到了「乳神蘿莉」、「廣島大砲」等的封號。

寺本莉緒因為幫雜誌拍攝寫真照片而成名。（IG「lespros_rio」圖片）

去年莉緒曾經奪得《Miss Mageazine 2018》選美大賽的冠軍，因而聲名大噪。近期她的代表作就是應《週刊Young Magazine》的邀請，到北海道拍攝寫真，其間她穿上不少性感衣服如比堅尼泳衣及小背心，在湖泊、牧場、農場等地方取景。

+ 2

照片中的莉緒大曬身材之餘，甜美的笑容相信亦令不少人有心動的感覺。而最特別的是，她在寫真中擺出的姿勢很多都十分活潑，與其他女星明顯不同，突顯出她高中生的身份。

莉緒完成寫真之後曾經接受訪問，說雖然北海道天氣很多變，不過每個鏡頭都有自己的回憶，亦拍到自己愉悅的表情，覺得很開心。

現時莉緒已經有不少支持者，其Instagram有超過7.5萬名粉絲。每次她上載自己的生活照時，都會有粉絲們熱烈回應，十分之受歡迎！很多網民都覺得莉緒非常可愛，亦有人不相信莉緒只是一位高中生，更有人希望自己時光倒流，與莉緒讀同一所學校，日日相見！

（綜合）

↓↓↓ 清純大馬網紅Amy香兒你又識唔識？ ↓↓↓

+ 36 + 35 + 34