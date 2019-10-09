【勵志】考試肥佬18次險遭退學　馬國法律系學生努力5年半終畢業

考試「肥佬」相信是不少學生哥的噩夢，馬來西亞一名法律系學生就曾經歷18次的考試不合格，幾乎遭到大學退學，甚至一度因成績問題想過輕生，幸好他最後想通，加上父母及師長鼓勵，終憑努力不放棄的態度，比別人多用3個學期成功畢業。

馬來西亞一名法律系學生曾多次考試不合格，甚至因成績問題想過輕生，最終花了5年半成功畢業。（「Rafiq Izzat, Esq.」Twitter圖片）

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現時25歲的伊薩（Rafiq Izzat）於2013年入讀馬來西亞瑪拉工藝大學修讀法律學士學位，不過升上大學後未能適應新學習環境，令他首個學期就有4科不及格。伊薩表示自己無學習障礙，只是需多點時間適應及認識新課題，故陷於不及格與重讀的循環。

整個大學生涯當中，伊薩經歷過18次考試「肥佬」，令他需要比別人多用3個學期才能完成所有學科，「當我的同學完成4年共8個學期的課程時，我仍然沒有完成，看到他們在法律界開展事業時，給我很大的壓力」，他說當時親戚亦不禁指他上大學很久，常常問他何時畢業。

整個大學生涯當中，伊薩曾經試過18次考試「肥佬」，令他需要比別人多用3個學期才能完成所有學科。（「Rafiq Izzat, Esq.」Twitter圖片）

伊薩說，讀書時期自己一度壓力過大，甚至有輕生念頭，「有一段時間我想過自殺，開車時曾想過向反方向的車輛撞去，但我沒有這樣做，因為我知道這不能解決問題」。

他直言，自己能堅持下去，全因父母及老師給他力量繼續前進，稱曾有一個科目試過3次不及格而險遭退學，幸得校方給予機會，才令他實現自小學以來成為律師的夢想，「我的確花了11個學期才畢業，但我失敗的次數越多，那科目在我腦海中就更深刻」。

今年終於成功畢業的伊薩現時正於一間律師行擔任實習生，他說將會繼續努力，「成為一名律師，並擁有自己的律師事務所」。他又鼓勵一眾網民：「請記住，即使你失敗了7次，也要再站起來嘗試第8次，因為努力總會有回報。」

（綜合）