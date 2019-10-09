加拿大華人行山棄受傷同伴劇情逆轉？　領隊爆料：佢着高踭鞋上山

5名華人日前於加拿大溫哥華相約行山，途中一名27歲女子傷及腳踝，同行者竟拋下她獨留山上，意外曝光後，女子的用伴遭網民狂轟自私。不過事件近日有新進展，自稱涉事登山隊的領隊發聲明狠批涉事女子及傳媒說法不實，直指女子當日穿高踭鞋及牛仔褲上山，被勸退時反指「不會拖大家後腿」，又強調眾人沒有拋下女子，獨留女子一個等候只因領隊正下山尋找支援。

加拿大傳媒早前報道，指一名27歲女子行山時不慎受傷，但同伴竟拋下她於山上，其後更無報警。（North_Shore_Resue fb圖片）

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加拿大電視台「CTV」早前報道，5名華人相約於9月29日一同挑戰位於溫哥華北部的科里斯姆山（Coliseum Mountain）一條難度頗高且要花10小時完成的登山路徑。眾人下山期間，一名27歲女子不慎傷及腳踝，同行者其後陸續離後，留下她3小時後才獲救。事件引起熱議，無論網民及當地傳媒都狠批女子的同行者妄顧生命，行為非常自私。

事件發酵超過一星期，真相眾說紛紜，日前有自稱是涉事登山隊的領隊於微信發聲明澄清，直指受傷女子及傳媒說法不實。他於聲明提及，自己籌辦過逾20次行山活動，全部均沒有發生意外。出發前他已提醒涉事女子，要挑戰的山徑極具難度，女子則回覆指自己曾爬過多座雪山，故領隊相信他具有足夠經驗及能力。

至出發當日，領隊集合時見到女子僅穿着厚底高踭鞋及牛仔褲，即時警告及勸她放棄，稱「不會帶她上山」，不過女子未有理會，堅持自己很有經驗，並反駁領隊稱：「不要管我，我不會拖大家後腿的。」一眾隊員只好讓她一同出發。

事實上，事發當日的救援隊主管麥克莫迪（Allan McMordie）受訪談到事件時曾形容，受傷女子的衣着並不適合登山，形容她穿着「很糟糕（very poor）」的鞋，「是那種很閃的跑鞋」。

領隊指，登山的過程中5人都一起走，至從山頂下山時，3名速度較快的隊員走在一起，他則一直陪着女子，途中女子弄傷腳踝，他亦一直在旁，「一路上我陪了她4個多小時慢走，陪到她說她沒法走的時候」。領隊之後提議報警求助，但女子卻主動叫他先走，「她執意要我先走，說自己會打911」。

領隊說當時自己「飢寒交迫、體力不佳，沒法拉着或背着她前行」，加上山上沒有訊號，未能聯絡另外3名同伴，遂決定先行下山尋求支援，「疲倦不堪再加上着急，忘記911就算手機沒訊號也可以打，慌着下去找支援」。

領隊說，他花了個半小時「飛奔」7.5公里下山後聯絡上隊員，才知道已有人替女子找救援人員，事後亦有主動提供資料，又稱已留起證據，對不實報道保留追究權利。

女子由救援人員護送下山，由於傷勢並不嚴重，她在事發翌日自行求醫。（North_Shore_Resue fb圖片）

另外有自稱是登山隊隊員的人亦聯絡當地傳媒，指受傷女子上周四（3日）曾在微信群組道歉，表示：「過了這個星期就冷卻下來。我可以在爬山群道歉，但誰相信是本人呢？太多吃瓜群眾了。」不過除了道歉訊息外，該用戶並無回應其他人就事發經過的提問。

（綜合）