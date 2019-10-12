【健康百科】冠心病趨年輕化勿忽視報警　中西醫協作治療加快療效

文：連頴姸博士@中大中西醫（香港中文大學醫學院中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫師） 當上樓梯、上斜坡或運動時感到胸悶痛、氣短促，很多人以為年紀漸長就會出現這些症狀，未予理會。但這可能已經敲響了冠心病的警報。

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藝人林盛斌（阿Bob）在2018年38歲的時候出現呼吸困難、下巴及手臂麻痹的情況，需緊急入院進行通波仔手術。（資料圖片）

冠心病，又稱為冠狀動脈心臟病，屬於心臟病的一種。冠狀動脈是負責輸送養分到心臟肌肉的血管，當冠狀動脈出現脂性物質積聚，使血管腔變窄，血管壁失去彈性而出現血管硬化，稱為動脈粥樣硬化。而冠狀動脈因動脈粥樣硬化變得狹窄或閉塞，血流不暢，可導致心肌缺血、心肌壞死、甚至死亡。近年冠心病的發病有年輕化的趨勢，即使青壯年人亦須小心防範。

冠心病的常見症狀包括：胸痛，胸口翳悶或壓迫感，胸痛時可放射至手臂、頸肩或背部；胸痛可因體力勞動（例如運動或上樓梯）而加重，休息幾分鐘後或可緩解。並常伴有氣短乏力、氣促、頭暈、噁心、汗出、臉色蒼白等症狀。

冠狀動脈示意圖（01製圖）

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根據冠心病的臨床症狀，可歸納為中醫「胸痹」、「心痛」的範疇。中醫學角度認為，冠心病的發生，主要由於飲食不節、勞逸失度、情志失調、年老體衰、外邪侵襲等因素，導致心脈痹阻而發病。冠心病的病性有虛實兩方面，多為本虛標實、虛實夾雜。本虛，即身體出現虛損情況，包括氣虛、血虛、陽虛、陰虛。標實，即身體出現實邪影響健康，常見的包括氣滯、寒凝、痰濁、血瘀等。

冠心病近年有年輕化的趨勢，即使是中狀年人都需要留意。（視覺中國）

通過中醫藥治療，能有效減少冠心病症狀發作次數、減少患者不適的感覺，同時通過整體調節身體狀況，改善身體機能，提升生活質素。而不少現代研究亦證明，中醫藥治療有保護血管的作用，防止血管進一步變得狹窄。

絕大部分患有冠心病的患者均接受西醫藥的治療，例如服食抗血小板凝集藥物（如阿斯匹靈），或接受手術（如冠狀動脈介入治療術，俗稱通波仔手術）。很多病人均會出現一疑問：接受西醫治療的同時，能否接受中醫藥治療呢？可以吃中藥嗎？可以進行針灸治療嗎？

中醫藥治療可以有效治少冠心病症狀發作的次數。（視覺中國）

根據臨床觀察，大部分病人接受中醫藥治療期間均安全，近年亦有研究指出中西醫協作對治療冠心病有正面療效。在進行冠心病手術治療期間加入中醫藥治療可改善患者的整體狀態，提高手術的耐受能力、減低併發症、提高手術安全性和療效、加快術後康復。故此，病人於求診時應清楚向醫師講述正在接受的治療及相關病史，讓醫師能掌握更多資料以確立治療方案。

最後提提大家，如出現上述症狀，有可能是冠心病的表現，亦可能由其他病症所引起，建議積極求醫，切勿延誤病情。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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