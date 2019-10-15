虐待性侵200童最細僅6歲　「史上最恐怖孌童魔」獄中遭刺斃

被形容為英國「史上最恐怖孌童魔」的赫克爾（Richard Huckle），周日（13日）在服刑的約克郡富爾蘇頓監獄（Full Sutton Prison）遭刺斃；當地傳媒報道，獄卒發現33歲的赫克爾在囚室中遭到多次襲擊，兇器是一把自製刀具。司法部證實赫克爾的死訊，但強調在警方仍在調查期間，不宜進一步作出評論。

被判處22次終身監禁

今年5月曾傳出赫克爾與獄中一個名為波特（Stephen Port）的連環殺人犯日久生情，其後二人更譜出「男男戀」。

赫克爾出生於肯特郡，曾在2006年至2014年在馬來西亞從事自由攝影師及英語教師工作，期間虐待及性侵近200名兒童，當中大部分來自馬來西亞貧窮的基督徒家庭，年紀最小受害者只有6個月大。

澳洲與歐洲警方合作打擊兒童色情活動時，偶然從一個成員達9000人的孌童癖網站發現赫克爾的獸行，於是通報英國當局；2014年12月19日，赫克爾從馬來西亞回到英國準備過聖誕，在倫敦蓋特威克機場被捕。經審訊後，他承認涉及對22名年齡介乎6個月至12歲兒童性侵的71項控罪，最終被判處22次終身監禁。

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專向貧窮家庭孩子伸出魔爪

據馬來西亞媒體報道，2005年當時19歲的赫克爾休學遠赴當地，在一個基督教會任英語老師3個月；之後多次到大馬，並分別以教師、自由攝影師甚至慈善家的身份，逐漸獲得基督教徒的信任。不過，赫克爾表面上的從事義務教學工作，暗地裡卻有計劃地向貧窮家庭孩子伸出魔爪，包括藉口帶年幼受害者到公園、乘坐火車和參加禮拜，趁機性侵並拍下過程，然後將照片和影片上載到暗黑網絡（dark web）的一個孌童癖網站。

赫克爾被捕後，當局在他的電腦、相機及手機找到超過2萬張不雅照片，他甚至將自己性侵過程製成「孌童癖和貧窮：戀童指南」，跟其他孌童癖分享。受害者包括男女童，主要來自馬來西亞，且有一部分是孤兒。由於赫克爾2006年曾赴柬埔寨，同樣拍攝了當地一些孩子的猥褻照片，因此調查人員相信案件可能涉及更多受害者。