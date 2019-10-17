4歲養女真情剖白　對養母「一見鍾情」　網民：上天派來的天使

美國德州達拉斯市（Dallas）一名女子收養了一對小姐妹，最近她拍片「訪問」其中4歲的姐姐加比（Gabby），希望得知加比第一次見到自己時的印象，令她意想不到的是，加比竟然說對她是「一見鍾情」，心底話句句窩心；影片獲得大量網民稱讚，形容加比的一番說話有如一股暖流溫暖着心扉。

養母當初一同收養了加比與她的妹妹莉莉（Lily），片段中，加比先問養母：「我和莉莉是什麼時候出生？你知道我們是怎麼出生的嗎？當我們出生時，我們還是兩名嬰兒，然後莉莉現在還是個嬰兒，而我就已經4歲。我長大了，但莉莉還是個嬰兒。」

之後加比開始憶述她和莉莉遇上養父母的感覺，「當你看到她（莉莉）的時候，她才一歲。我們很高興見到你和我們的爸爸，而且我們愛你們，我們希望跟你和爸爸一起生活。」養母答道：「噢！我也很高興認識你。」

接著，加比小聲地說：「還有莉莉？她的眼睛變得愈來愈寬了。好吧，你知道我心裡發生甚麼事嗎？好吧，當我第一次見到你（養母）時，我的心就愛上了你。」養母高興地說：「我的心亦愛上你了！」

網民均大讚加比非常可愛，紛留言稱「她就像上天派來的天使，一副小小的身軀擁有那麼多的愛」、「這個世界上充滿仇恨，因此我真的很需要看到這一段片」、「我很高興那對夫婦收養了這名小女孩。試想一下，世界上還有很多這樣甜蜜的小女孩和男孩都在等待被收養」、「這真是令我忍不住落淚！我亦有一個養子，因此完全明白她（加比）的意思」。