【趣一趣】宜家家居大抽獎中頭獎即免單　台男慘成最可憐幸運兒

有台灣男子日前於fb群組「爆廢公社」狂呻，在宜家家居消費後參加大抽獎，中了頭獎仍不開心，這件怪事卻令網民笑爆嘴。原來台灣宜家家居因應落戶25周年，為顧客提供抽獎，消費後刷刷卡即知結果，頭獎者更可全單免付，事件中的幸運兒一刷即見「頭獎 - 整單免費」，卻笑不出來，因為他剛好只買了45元新台幣。

可憐的事主稱，店員還即時窩心地安慰他，指中了獎也算好事，早前有另一名頭獎幸運兒也只是消費了100元而已，他聽完後其安慰感覺對方像補刀一樣，身邊的店員聽後更是集體大笑，「笑到45塊差點忘記退，我還是走回去問才想起來！」，這名最慘頭獎得主的遭遇令網民爆笑，有人笑稱明明中獎了卻有總虧大了的感覺，亦有好心人安慰事主，總歸中獎比沒中獎強。