【施政報告】首置800萬樓最高可申九成按揭　網民憂全民負資產

特首林鄭月娥於今日（15日）宣讀任內第三份施政報告，在房屋方面宣布將放寬按揭保險計劃，提高首置人士的按揭上限，800萬樓最高可申九成按揭，惟有關措施網民卻似乎不太受落。有人質疑房屋問題正因樓價太高，政府有關讓買家借更多錢上車只會推高樓價十分反智，亦都有人擔心當全民借貸高達九成，一遇上經濟下滑即變「全民負資產」。

林鄭月娥最終透過視像宣讀施政報告。（余俊亮攝）

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據林鄭月娥推出的新措施，首置人士於保險計劃放寬之後，可以申請的九成按揭樓價上限會由400萬元增加至800萬元，而八成按揭樓價則會由600萬元上調至1000萬元，當包括自用的樓換樓按揭。

獲知有關消息後網民大多反應負面，認為不能解決樓價問題「政府要幫夾心人上車應該幫忙首期問題, 佢明吾明?」，「易借多咗錢買樓，樓市仲點跌，以前買唔到而家更唔會買到，進一步迫死年輕人」。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

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亦有人狠批林鄭做法離地，「真係黐線，鼓勵人買樓係加大槓桿」，其他人都有同樣想法，笑指「聽到都呆X咗」、「800萬買200呎樓不是夢！」。

網民更加擔心上車即使變得容易，「又唔係唔使還，有X用咩」，擔心一旦經濟轉差樓市泡沫爆破，大量以九成按揭上車的人將會「食得屎」，「將來息率一升，就死得人多」，憂慮或會出現全民負資產的時代。