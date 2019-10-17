「我是一個超級吃貨，老天爺終於聽到我的心聲了！」，超級吃貨遇到愛下廚的男友，的確是絕佳配搭，台灣一名女網民近日在Dcard討論區發文，大曬男友為她煮的料理，指任何時候只要肚子餓了，就能變出一堆滿足口慾的菜式，直言「會下廚的男人可以嫁了」。網民看完照片都大呼羨慕死了，「很想遇一個會做飯的另一半」，又紛紛留言求簡單食譜，「每一道都要！」。

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女網民在Dcard一連貼出11道菜式的照片，包括西班牙煙燻蝦佐魚子醬、美國特級肉眼牛扒、海鮮意大利粉等，賣相有板有眼。台女笑言，自己是一個超級吃貨，老天爺聽到她的心聲，賜了一個很懂做飯的男友給她，「第一次知道有一個會下廚的男友是什麼樣的感覺」。她毫不介意大放閃光彈，指遇到這位現任男友超級幸褔，「任何時候只要肚子餓了都可以變出一堆料理，滿足我的口慾……每天最期待的就是他做的每一頓飯！」

帖文上載短短一天已引來大量網民讚好，不少人都大呼羨慕，「看起來真的太太太好吃了！」、「這樣的男友也給我來一個」，有網民則請求樓主男友上傳食譜秘笈，淡淡然表示：「沒有男朋友沒關係，我自己學」。

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