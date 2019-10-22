網上尋父驚見「夭折」30年女兒來信　美婦解心結：不介意她變了性

現年47歲的美國婦人貝加拉諾(Tina Bejarano)，17歲那年因未婚產女而遭母親強逼簽下領養文件放棄撫養權，獲母親告知她女兒夭折的消息後，她一直耿耿於懷；豈料事隔近30年，貝加拉諾驚悉女兒仍在生，二人更透過電郵相認，惟昔女的女嬰如今已接受變性手術成男兒身，且成家立室，貝加拉諾榮升祖母，可謂雙喜臨門。

被逼簽紙放棄女兒撫養權

每年4月6日，來自加州的貝加拉諾都會與丈夫加德雷(Eric Gardere)在睡房中點蠟燭、食蛋糕和唱生日歌，因為貝加拉諾一直無法忘記原已「夭折」的女兒克里斯汀(Kristin Cooke)。

1990年，只有17歲的貝加拉諾誕下克里斯汀後，遭母親強逼簽下領養文件，要她自動放棄女兒的撫養權。貝加拉諾憶述，她在備受壓力於醫院內寫信給剛出生的女兒，除了道出對女兒的不捨，還解釋她要作出這個殘酷決定的原因。

然而，翌日貝加拉諾就獲母親告知女嬰不幸離世，貝加拉諾精神大受打擊，雖然她次年就跟加德雷成婚並誕下兩子，但仍時刻掛念著克里斯汀。

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感恩節將首次面對面交談

去年，貝加拉諾因想追尋親父的身份，好奇心驅使下進行DNA測試，不久收到寄件人自稱「克里斯汀」的電郵，內容提到「我想我們需要談一談，因為測試結果顯示我們有血緣關係，妳可能是我的母親。」

寄件人更正確指出嬰兒出生日期及醫院名字，以及領養家庭背景資料；原以為女兒已死的貝加拉諾覺得不可思議，「我還以為她（克里斯汀）已死，我一直沒更改她的名字，也沒有機會親近她。」

貝加拉諾和克里斯汀透過電郵確認彼此身份，貝加拉諾除了知道克里斯汀身在新澤西州，與妻子育有一名7個月女兒之外，還知道克里斯汀進行了變性手術，如今已是男兒身。

雖然克里斯汀不知親生父親的身份，但現已視貝加拉諾的現任丈夫為父親，二人更不時透過社交網交流，經常進行視象通話；克里斯汀與母親約定今年感恩節進行首次面對面交談，重拾失落近30年的天倫之樂。