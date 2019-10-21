誤以為親女夭折歉疚29年　美婦網上尋親反喜獲兒子

現年47歲的美國婦人貝加拉諾(Tina Bejarano)，17歲那年因未婚產女而遭母親強迫簽下領養文件放棄撫養權，遂獲母親告知女兒夭折的死訊後，她一直對此事耿耿於懷，詎料事隔近30年後，貝加拉諾驚悉女兒仍在生，兩人更透過電郵相認，而昔女的女嬰更接受變性手術變成男兒身，如今更成家立室，貝加拉諾榮升祖母可謂雙喜臨門。

來自加州的貝加拉諾每年4月6日，都會與丈夫加德雷(Eric Gardere)偷偷躲在睡房中，點蠟燭、食蛋糕和唱生日歌，因為貝加拉諾無法忘記原無以為已夭折死亡的女兒克里斯汀(Kristin Cooke)。

1990年，當時只有17歲的貝加拉諾，因為誕下克里斯汀而遭母親強迫簽下領養文件，要求她自動放棄女兒的撫養權。貝加拉諾憶記，備受壓力的她當時在醫院內，向剛出生的女兒寫信，貝加拉諾除了在信中提及自己對女兒的愛意，還解釋她作出這殘酷決定的原因。

怎料面對兩難局面的貝加拉諾，翌日獲母親告知女兒不幸離世，貝加拉諾精神自此大受打擊，雖然她翌年與丈夫加德雷結婚，兩人隨後育有兩子，貝加拉諾更進修學藝術及攝影，可惜她仍時刻掛念著克里斯汀。

+ 4 + 3 + 2

去年，貝加拉諾因不知親父的身份，在好奇心的驅使下進行DNA測試，結果貝加拉諾不久收到有個自稱「克里斯汀」的寄件人電郵，內容提及︰「我想我們需要談一談，因為測試結果顯示我們有血緣關係，你可能是我的母親。」

這名寄件人更透露其年齡、出生日期、出生醫院的名字，以及被收養的家庭背景資料，原以為女兒已死掉的貝加拉諾，覺得克里斯汀的來信不可思議：「我還以為她已死亡，我從沒為她更改姓名，亦沒有機會親近她。」

貝加拉諾和克里斯汀透過電郵來往，彼此確認了身份，貝加拉諾除了知道克里斯汀身在新澤西州，並與妻子育有7個月女兒之外，還知道克里斯汀接受變性手術，從女兒身變成男兒身。

雖然克里斯汀未知親父身份，但克里斯汀一直視貝加拉諾的現任丈夫為父親，兩人更不時透過社交網交流，並經常進行視象交流，而克里斯汀與母親已計劃好，將於今年感恩節首次進行面對面交談，共享失落近30年的天倫之樂。