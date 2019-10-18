市民厭倦脫歐消息　英電視台Sky News設「零脫歐」頻道讓人抖一抖

「我討厭政治！」有些人常將這句話掛在口邊，但社會消息來得密集，終要抽時間抖一抖。英國脫歐議題持續多時，距離限期不足兩周，但天空新聞（Sky News）日前推出新的頻道「Sky News Brexit-Free」（天空新聞零脫歐），大賣沒有任何的脫歐新聞，供已經對脫歐議題感厭倦的觀眾「避難」。

部分英國市民對脫歐議題感到厭倦，英國天空新聞決定增設「零脫歐」頻道。（天空新聞網站圖片）

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英國脫歐議題擾攘3年，新任首相約翰遜認為脫歐不能再拖延，《BBC》報道他已和歐盟達成協議，能否在國會闖關仍屬未知之數，而距離10月31日的脫歐限期只剩兩周時間，相關新聞自然是英國各大報章的頭條。不過，天空新聞（SKY News）相信一些觀眾已對事件感到厭倦，日前增設一條沒有脫歐消息的新聞頻道「Sky News Brexit-Free」。

自2016年的全國公投以來，整個政界都在爭論各種脫歐方案、條件等等，但《路透社》新聞研究學院今年推出的報告顯示，超過三分一的受訪者不想看新聞，理由大多數是對脫歐議題感到煩厭。

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天空新聞執行長John Ryley稱「Sky News Brexit-Free」將歡迎那些不太關注脫歐議題的人，承認是一個大膽的做法，但過去數月聆聽觀眾的意見後，認為增設零脫歐頻道具價值。

萊利認為還有很多新聞具價值，新頻道會專注於原創的報道。不過他也強調，英國脫歐是重要的歷史事件，其主新聞頻道將繼續進行全面的報道，新頻道只是為國民提供多一個選擇，「了解西敏寺和布魯塞爾之外的問題」。頻道每逢星期一至五的下午5時至晚上10時播出。

（路透社）