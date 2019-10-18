紅爆男星曾封「國民老公」　嫖變性人被捕遭封殺　潦倒近況曝光

色字頭上一把刀，因演出《媳婦的美好時代》、《咱們結婚吧》等內地劇集而走紅的42歲的內地男星黃海波，曾獲封「國民老公」，是不少女粉絲的理想對象。惟他於2014年因嫖妓被捕，之後更爆出他所嫖的是一名變性人，因負面消息不斷，終被廣電總局封殺。黃海波不堪壓力而退出演藝圈，日前他的近照曝光，只見帥歌變了潦倒大叔，更傳出他近年一直靠老父的退休金過活，生活窘迫，密謀復出演藝圈。

黃海波因嫖妓事件星途盡毀，當時女主角是變性人劉馨予。（微博圖片）

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黃海波過去曾演出《媳婦的美好時代》、《咱們結婚吧》等，更獲封「國民老公」，黃海波2014年因為嫖妓，演藝事業一落千丈，之後更被爆出嫖妓的對象是一名變性人，引起一陣譁然。他因此遭廣電局封殺，並被拘留6個月。黃海波出獄後，於同年底前往美國定居，隔年返回中國，當時的女友曲柵柵對他不離不棄，同年傳出兩人結婚的消息。

當時曾與黃海波合作《媳婦的美好時代》的導演劉江，近期受訪時，談到黃海波的近況，他透露黃的手頭並不寬裕，生活有些窘迫，即使拍戲，也只能找他太太去演一些小角色，但是賺的不多，太太還要在外面打工，賺取家用。而黃海波現在只能靠父親的養老金生活。劉江也表示，黃海波如今風光不在，且已經知錯，盼大家再給他一次機會。

黃海波近照也在網上曝光，樣子發福不少，滄桑很多。（微博圖片）

黃海波因嫖妓事件星途盡毀，不過當時事件主角之一變性人劉馨予，去年曾透露當晚跟黃海波只是單純在房間聊天，兩人什麼事都沒有發生，豈料警察以嫖娼罪名將兩人逮捕；也有人認為，黃海波是遭人設局，但是他一直未回應此說法。

淡出多時，黃海波近照也在網上曝光，樣子發福不少，滄桑很多。他在今年初悄悄註冊了微博帳號，並化名「海皮」，貼出爬樓梯的照片，寫下「走過黑暗，讓燈亮起」、「哲學兩句，人生就是爬梯」，看似想重新出發。

對於黃海波的消息，有人同情「我一直不覺得黃海波問題，那個圈子那麼多人比他犯的錯大的多得多，都沒事，這有點不公平了」、「海波那事明顯是被人坑了啊，哪個嫖的會關半年啊」，不過亦有人認為黃海波在「賣慘」，「再怎麼樣也比朝九晚五的我們有錢」、「他有手有腳，就算不拍戲，找不到工作嗎？」。

（綜合）