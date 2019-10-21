英多仔婆未言休　44歲將迎第22胎

英國婦人拉德福德(Sue Radford)雖然年屆44歲，並與丈夫育有21名子女，可是她仍未滿意，近日與丈夫造人成功，早前更透過社交網YouTube與網民分享再為人母的喜悅。

現年44歲的拉德福德，與丈夫諾埃爾(Noel)居於英國蘭辛郡，兩人之所以廣為人熟識，皆因他們是名副其實的「多仔公」、「多仔婆」，兩夫婦過去30年相繼育有21名子女，最大的今年30歲；最小的則是18個月，是英國迄今最多孩子的家庭。

原本接受了結紮手術的諾埃爾，因為想繼續生小孩而「解結」，兩人自此不停生小孩，雖然拉德福德與丈夫已榮升為祖父母，拉德福德近年亦表明將會「封肚」，可惜兩人仍相當恩愛，還愈生愈多，拉德福德早前透過YouTube分享超聲波相片，宣佈再度有喜，而預產期是明年4月。

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拉德福德懷胎15週，即將知道腹中塊肉的性別，她早前在YouTube分享都難掩心中喜悅：「我想知道今次是否湊夠11個，我感覺上今次是男生。」

雖然拉德福德與丈夫要養活一屋廿幾人並不易，但兩人並無申領救濟金，每周只是獲政府發放170鎊兒童福利金過活，而大部分生活費就是靠家族經營的麵包店維持生計。

全家每日單是早餐，就要消耗18品脫的牛奶、三公升的果汁，以及三盒穀物片。而去年聖誕節，他們更「鯨吞」了三隻火雞、3.5公斤薯仔、土豆56個約克郡布甸(Yorkshire pudding)，以及大量蔬菜。

拉德福德坦言，每次全家去旅行，各人衣服均放入垃圾袋中，並需貼上標籤識別，猶如進行「軍事行動」般大陣仗。