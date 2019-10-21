【好驚嚇】CCTV夜攝驚見寶寶床上有鬼BB？　媽媽知真相話要殺夫

不少父母為求安心，都會在嬰兒房間安裝閉路電視監察，而美國一名媽媽透過鏡頭夜視功能拍攝寶寶睡覺時，從影像看到恐怖一幕，驚見寶寶身邊有一個嬰兒狀的影像，以為有「鬼BB」躺在孩子旁邊，讓她大嚇一跳。媽媽急趕到寶寶房間卻不見異樣，情況詭異。直至翌日，媽媽發現事件原來是虛驚一場，真相令她笑言要殺死丈夫，情節由恐怖變爆笑。

一名美國媽媽在facebook上傳家中的閉路電視畫面，看到嬰兒睡上出現另一個嬰兒的樣子，令人不寒而慄。（Maritza Elizabeth FB圖片）

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該名美國媽媽在facebook上傳家中的閉路電視畫面，看到嬰兒在漆黑的環境中睡在床上，但其身旁邊卻出現另一個嬰兒的樣子，令人不寒而慄。媽媽被這一幕嚇到，趕緊拿著電筒衝進寶寶的房間，不過卻沒有發現。

原來那個「鬼BB」是來自床墊上的廣告。（Maritza Elizabeth FB圖片）

隔天早上等嬰兒醒來，媽媽再進入房間細看，卻發現那個「鬼BB」是床墊上的廣告紙上，原來是丈夫沒有將床單鋪好，導致床墊上的嬰兒照片露了出來，她更氣得跑去大罵丈夫一頓，更開玩笑說：「我要殺了他！」

帖文引起網民熱論，更獲得超過44萬人讚好，網民紛紛留言「我必須承認，確實令人毛骨悚然」、「在閉路電視上看起來很恐怖！怪不得妳嚇壞了」、「好像恐怖電影情節」、「OMG！鬼寶貝！我會嚇壞」，亦有人笑言「我大聲笑出來，他怎麼沒把床單鋪好」。

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