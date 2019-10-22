等公院剝智慧齒太耐　食藥飲酒止痛不果　英漢家中上吊自殺

生智慧齒劇痛難當，英國有患者因輪候公營牙科服務時間太長，結果等了三個月仍未拔走智慧齒，需要服食大量藥物和喝酒止痛幫助入睡，最終難抵痛楚輕生，走上自殺不歸路。

38歲的英國男子霍金斯（Anthony Hoskins）今年四月，被警方發現在南安普敦桑希爾（Thornhill，Southampton）的住所上吊自盡，當局早前為霍金斯的死因召開研訊。

在庭上，其母雪莉（Shirley）透露，霍金斯今年一月首次透露牙齒出現劇痛，她為了安排兒子接受私家牙科診所服務，於是開始存錢，沒料霍金斯難抵痛楚，即使雪莉當時已存了900鎊（折合9,137港元），只差數星期便可存夠目標的手術金額1,500鎊(折合15,234港元)，可惜飽受牙痛煎熬的霍金斯直言「受夠了」。雪莉又透露，霍金斯為了止痛，曾大量服食撲熱息痛（Paracetamol）和布洛芬（Ibuprofen），甚至每晚都會喝一杯威士忌酒幫助入睡。

霍金斯原本每周探望母親至少一次，惟今年四月突然失蹤數天，雪莉心知不妙報警，結果警方破門入屋揭發霍金斯自殺。

對於兒子的離世，雪莉感到非常痛心，她形容兒子是有份正職的正常男子，只是喜歡玩電腦遊戲，沒有財務問題，而他離世前一周，曾在辦公期間感到不適早退。雪莉坦言，最令她難以接受的是為兒子辦理喪事，而辦理白事的成本跟安排兒子到私家牙科診所接受治理的費用一樣，「霍金斯現在安息了，不用再承受痛楚。」