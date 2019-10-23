一IP地址瓦解跨國兒童色情網　23歲南韓黑客　睡房設犯案基地

南韓一名黑客在暗網管理相信是全球最大兒童色情網站，並刻意用虛擬貨幣出售兒童色情影片，可惜天網恢恢，他一早被美國執法部門盯上，並被調查員發現僅僅未隱藏的IP地址，然後順藤摸瓜查案將他拘捕，當局在調查中更發現其中一名疑犯是香港某律師樓的合夥人。

南韓一名黑客在暗網管理相信是全球最大兒童色情網站，並刻意用虛擬貨幣出售兒童色情影片，可惜天網恢恢，他一早被美國執法部門盯上，並被調查員發現僅僅未隱藏的IP地址，然後順藤摸瓜查案將他拘捕，當局在調查中更發現其中一名疑犯是香港某律師樓的合夥人。

美國司法部前年與多國執法部門合作，瓦解一個號稱是全球最大的已知地下兒童色情網後，拘捕23歲韓籍黑客孫鍾宇（Jong Woo Son，音譯），以及陸續起訴300多個網站會員，而美國司法部近日公佈更多調查及拘捕疑犯的細節。據當局公佈的九項控罪起訴書顯示，孫自2015年六月起管理稱作「Welcome to Video」（意指：歡迎來到視頻）的兒童色情網站。

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據悉，網站登記帳戶全免，用戶每次下載兒童色情短片，必須利用比特幣（Bitcoin）進行交易，而且會員需要透過介紹朋友或上載兒童色情短片方能累積分數。由於網站設於俗稱「暗網」的黑暗網絡內，用戶需要下載如匿名瀏覽軟件「洋蔥路由」（Tor）等特殊軟件登錄網站，以便隱藏從電子設備連接至互聯網的IP地址，增加執法部門搜證難度。

網站截止2018年三月，累積300多名來自美國、英國、南韓、德國、沙特阿拉伯和澳洲等國的用戶，他們下載短片次數多達一百萬次，網站管理人曾與會員進行7,300宗交易，接收至少420個比特幣，交易總額達到37萬美元（約290萬港元）。

美國和南韓執法部門2018年聯手合作，瓦解設於孫睡房的「網絡基地」， 檢獲八兆位元組（TB）的兒童色情短片，以及帶走伺服器。

孫正被南韓當局拘柙，正面臨起訴，事件曝光後，網站被連根拔起，世界各地的用戶亦面臨起訴，其中一人是美國前國土安全部調查員格拉特科夫斯基（Richard Gratkowski），他早前在德州承認企圖觀看接收的兒童色情內容，最終被判處入獄70個月，而他出獄後亦需接受十年監管，以及賠償$3.5萬美元（約27.4萬港元）。

另外，這個聯合調查行動亦於美國、西班牙和英國等地，救出23名未成年兒童，相信他們長期遭受網站會員虐待，而受害人最細只有六歲。此外，當局調查期間發現其他疑犯，除了發現涉案人數眾多，亦發現各人之間合作頻繁。