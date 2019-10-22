一IP地址瓦解跨國兒童色情網　23歲黑客睡房犯案　港律師行疑涉案

美國司法部上周三公佈前年拘捕的23歲韓籍黑客孫鍾宇（Jong Woo Son，音譯）的經過。據當局公佈的九項控罪起訴書顯示，孫自2015年六月起管理稱作「Welcome to Video」（意指：歡迎來到視頻）的兒童色情網站。

據悉，網站登記帳戶全免，用戶每次下載兒童色情短片，必須利用比特幣(Bitcoin)進行交易，而且會員需要透過介紹朋友或上載兒童色情短片方能累積分數。由於網站設於俗稱「暗網」的黑暗網絡內，用戶需要下載如匿名瀏覽軟件「洋蔥路由」（Tor）等特殊軟件登錄網站，以便隱藏從電子設備連接至互聯網的IP地址，增加執法部門搜證難度。

網站截止2018年三月，累積300多名來自美國、英國、南韓、德國、沙特阿拉伯和澳洲等國的用戶，他們下載短片次數多達一百萬次，網站管理人曾與會員進行7,300宗交易，接收至少420個比特幣，交易總額達到37萬美元(折合290萬港元)。

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美國和南韓執法部門2018年聯手合作，瓦解設於孫睡房的「網絡基地」， 檢獲八兆位元組(TB)的兒童色情短片，以及帶走伺服器。

孫正被南韓當局拘柙，正面臨起訴，事件曝光後，網站被連根拔起，世界各地的用戶亦面臨起訴，其中一人是美國前國土安全部調查員格拉特科夫斯基(Richard Gratkowski)，他早前在德州承認企圖觀看接收的兒童色情內容，最終被判處入獄70個月，而他出獄後亦需接受十年監管，以及賠償$3.5萬美元(折合27.4萬港元)。

另外，這個聯合調查行動亦於美國、西班牙和英國等地，救出23名未成年兒童，相信他們長期遭受網站會員虐待，而受害人最細只有六歲。此外，當局調查期間發現其他疑犯，除了發現涉案人數眾多，亦發現各人之間合作頻繁，其中一人相信是香港某律師事務所的合夥人，專門研究比特幣和區塊鏈技。