特朗普擺烏龍被修正言論 疑不滿被落臉舉中指還擊

美國總統特朗普（Donald Trump）上周跟兩名女太空人科克（Christina Koch）和邁爾（Jessica Meir）對話時，因擺烏龍錯指兩人是「首位步出太空艙的女太空人」後，被其中一人當場修正言論，未知特朗普是否被落臉感到尷尬，被傳媒拍下疑似舉中指輕撥頭髮「還擊」。

特朗普上周五在白宮與科克和邁爾會面，其長女兼白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）、副總統彭斯（Mike Pence），以及美國太空總署（NASA）官員等人亦在場。特朗普在會談期間，祝賀科克和邁爾同日成功步出太空站，並完成歷史任務更換站外故障的太陽能電池充放電組件，惟特朗普擺烏龍誤指兩人是「首位步出太空艙的女太空人」，當時特朗普還未意識到出錯，還看著鏡頭續說：「她們真的很棒！她們首次進行女性太空漫步，為太空站外部更換外部零件。她們做了一些工作，並在高海拔上進行，而這個海拔高度並非很多人能見到。」

接著，邁爾即場修正特朗普的說法並說：「我們不想接受太多表揚，因為此前已有其他女性太空人完成太空漫步，今次只是首次有兩位女性同時間身在站外。」邁爾說罷，有傳媒拍到特朗普在前額伸出中指，並做出撥動頭髮的動作，結果被外界解讀為用粗口手勢「回敬」邁爾的「修正論」。而有關影片事後在社交網瘋傳，有網民形容特朗普「無禮」，也有評論家指特朗普作出「世上最愚蠢的行為」。

不過，有傳媒發現，特朗普並非首次在公開場會做出粗口手勢。2017年，特朗普分別於意大利舉行的七大工業國集團（G7）峰會，以及在美國舉行紀念黑人的年度活動──黑人歷史月（Black History Month）都曾經做出不文手勢，亦被外界批評不尊重場合。

肢體語言專家伍德（Patti Wood）接受英國《每日電郵》（The Daily Mail）訪問時表示，分析特朗普的肢體動作過後，認為太空人邁爾即場修正特朗普的言論後，這名美國總統隨即舉起中指，故認為他有心「還擊」對方的。