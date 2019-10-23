特朗普擺烏龍遭女太空人糾正 　疑即場做出一個動作還擊

兩位女太空人科克（Christina Koch）和邁爾（Jessica Meir）上周五（ 18日）步出太空站，更換故障的太陽能電池組件，歷時7小時17分鐘。此前共有13名女性先後完成太空漫步，科克和邁爾分別是第14位及15位；在執行任務期間，美國總統特朗普（Donald Trump）致電恭賀二人，但擺烏龍錯指她們是「首位步出太空艙的女太空人」，隨即遭邁爾當場糾正，此時特朗普被傳媒拍到，做出了一個疑似舉中指輕撥頭髮「還擊」的奇怪手勢。

特朗普上周五在白宮與科克和邁爾通話，同場的有其長女兼白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）以及美國太空總署（NASA）人員。特朗普祝賀科克和邁爾成功步出太空站，完成更換故障的太陽能電池充放電組件的任務，讚揚她們是「創造歷史的英勇太空人」，但他錯指「這是首次有女性在太空站外」，他說：「她們真的很棒！進行首次女性太空漫步，為太空站外部更換零件。」

邁爾即場糾正特朗普的說法，「我們不想得到太多表揚，因為此前已有其他女太空人完成太空漫步，今次只是首次有兩位女性同時在站外。」鏡頭下的特朗普做出了一個疑似舉中指輕撥頭髮的奇怪手勢，結果有人解讀為他以粗口手勢「回敬」邁爾，以示不滿遭「事實查證」（Fact Check）。有關影片其後在社交網瘋傳，大多網民認為特朗普是故意的，有人形容他「無禮」，還有評論指他做了「世上最愚蠢的行為」。

非首度做出類似手勢

傳媒發現，特朗普並非首次在公開場會做出粗口手勢。2017年，特朗普於意大利舉行的七大工業國集團（G7）峰會，以及在美國舉行的年度活動「黑人歷史月」（Black History Month）上都做出過類似手勢，同樣遭外界批評不尊重場合。

肢體語言專家伍德（Patti Wood）認為，經分析特朗普的肢體動作，太空人邁爾即場糾正特朗普言論後，他隨即疑似舉起中指，相信他是有心作出「還擊」。