【健康百科】七旬老伯酗酒10年每天喝一瓶　鼻子變大成「巫婆鼻」

大鼻可能是天生，不過亦可能是後天而成。江蘇一名78歲的老人有酗酒習慣已經10多年，幾乎每天都喝掉1瓶酒，近年來他發現自己的鼻子越長越大，更越來越像「巫婆鼻」，他趕緊就醫，最後不僅要動手術切除鼻子上多餘的肉，醫生更警告他如果再繼續喝酒下去，恐怕會危及性命。

江蘇揚州市一名78歲的張姓男子，患有酒糟鼻，最近4、5年，鼻子更開始急速變大。（網上圖片）

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江蘇揚州市一名78歲的張姓男子，患有酒糟鼻〈又稱玫瑰痤瘡〉已經有40年，不過他一直沒有為意，他表示，一開始只有鼻頭有點紅紅的，對生活並沒有影響，不過直到最近4、5年，鼻子突然開始急速變大、變長，還呈現一點紫紅色，他才驚覺有異，較早前決定求醫。

醫生檢查後，立刻問張男是不是有酗酒習慣，張男坦言，有酗酒習慣多年，近10年差不多每天1瓶酒，除了鼻子變形之外，他求醫前經常覺得食慾不振，還有喘氣、窒息等症狀，張男還說，之前就因為呼吸疾病，到醫院插喉2年多。醫生聽罷後表示，他的鼻子愈來愈大是因為受到酒精刺激，油脂變多、皮贅也跟着長出造成。

後來醫生為張男動手術，切除鼻子上多餘的肉，手術後張男復原情況良好。（網上圖片）

後來醫生為張男動手術，切除鼻子上多餘的肉，並盡可能讓張男的鼻子保持正常的鼻形，手術後張男復原情況良好。醫生也告誡張男，如果再不戒除酗酒習慣，後果不堪設想，最嚴重可能危及性命。

酒糟鼻是一種慢性炎症皮膚病，不一定是因為飲酒而引發，亦可能與情緒、壓力、環境過敏原有關，不過喝酒已確定會誘發酒糟鼻及令病情惡化。

（綜合）