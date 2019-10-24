俄女模仿親妹多年　終因妒成恨動殺機　捅近200刀挖眼割耳摧毀

俄羅斯一名女子因妒成恨，多年來不但模仿親生妹妹的造型，更妒忌得用利器瘋狂捅死對方，企圖毀滅另一個自己，而妹妹被刺中近200刀，連眼睛和耳朵都被割掉，死者最終失血過多致死。

妹男友家犯案

現年22歲的伊麗莎白‧達布羅維納（Elizaveta Dubrovina）被控於2016年殘殺妹妹斯特凡尼婭‧達布羅維納（Stefania Dubrovina）。當時只有17歲的斯特凡尼婭，在男友位於聖彼得斯堡(St Petersberg)的住所內，被姐姐用利器刺傷多個重要器官，甚至被挖出雙眼和割掉右耳，最終斯特凡尼婭因失血過多致死。

法庭文件指出，與斯特凡尼婭相差廿多年的男友法特耶夫(Alexey Fateev)案發時在外購物，當他回家後赫見女友全身赤裸倒臥地上，於是制服涉案的伊麗莎白企圖阻止她離開。警方隨後到場將伊麗莎白拘捕，並將她強制送入精神病院接受治療。

不過，當地法庭早前認為伊麗莎白精神健康，可以出庭受審。法庭近日作出判刑，裁定伊麗莎白被控的「特定殘忍暴行謀殺」（murder with particular cruelty）罪成，判處她入獄13年，並需要發配邊疆。

影片所見，被鎖上手扣的伊麗莎白當時在犯人欄內聽取判決，惟她聞裁決後木無表情，隨後在獄警押解下返回監房。

「私人恩怨」動殺機

當地檢察院發表的聲明顯示，伊麗莎白因「私人恩怨」，用利刀瘋狂插妹妹的重要器官至少189次，她更殘忍得割掉妹妹的右耳，導致受害人的頭部、頸部、上半身、手臂和小腿等多處受傷，最終失血過多致死。聲明又指，伊麗莎白多年來嘗試模仿妹妹，兩姐妹連頭髮和唇膏的顏色都一樣，雖然她們拍下不少親密照，惟不排除伊麗莎白一直暗地裡妒忌妹妹，最終更因妒成恨動殺機。

另外，當地傳媒報道，伊麗莎白曾想過將案件嫁禍給妹妹的男友法特耶夫，誤稱法特耶夫因不滿妹妹拍裸照而動殺機。法特耶夫曾上電視否認與本案有關，檢察官亦還他清白，指他只是案中目擊者並非疑犯。

對於斯特凡尼婭的離世，其姨姨形容是「令人震驚的悲劇」。據悉，達布羅維納姐妹自幼在孤兒院長大，其母早已返回東歐摩爾多瓦生活。