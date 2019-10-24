英漢走不出喪妹之痛輕生　母年內兩失子女　「世界變得灰暗」

年僅21歲的迪隆 ‧ 比德林（Dyllon Beadle）本月被室友發現奄奄一息倒臥在曼徹斯特（Manchester）的住所，其母特蕾西 ‧ 比德林（Tracey Beadle）表示，迪隆選擇輕生前數星期並無異樣，迪隆前一晚更與室友跳舞作樂，眾人跳至子夜才就寢，迪隆當晚亦向特蕾西發短訊，要求她為自己寄出一本書，沒料迪隆精神狀況看似正常，卻是暴風雨前夕，他翌日被室友發現倒臥住所內，救護員到場發現其屍體，並證實已死去一段時間。

「我向來都知道迪隆會選擇這條路，因為我知道他無法承受痛失她（妹妹）的打擊，但我只祈求這日子不會這麼快來臨。」特蕾西接受訪問時透露，迪隆一直走不出妹妹離世的陰霾。對於唯一兒子也離她而去，特蕾西與丈夫為此感到相當難過，直言世界沒有迪隆和女兒奎茵‧比德林（Quinn Beadle）變得非常灰暗。

特蕾西的女兒奎茵去年12月，在所住地區的街尾一棵樹上吊，終年17歲。報道指，奎茵選擇了結生命前，同樣沒有表現異樣，事前還叫了最喜歡的外賣，而奎茵出門前最初跟家人說只是外出一會兒，未料一去不返。

其父20分鐘後外出放狗，結果意外途經案發現場，赫見現場佈滿警察和救護員，繼而驚悉女兒上吊自殺的惡耗。奎茵上吊的地方事後變成一片花海，有心人在現場擺放大量蠟燭，並掛滿鳥籠和燈飾悼念奎茵。

據悉，奎茵15歲那年在網上認識一名年約50歲的男子，並懷疑被對方誘騙性交三個月，而奎茵自此患上抑鬱症。當地警方已就事件展開調查，但至今尚未拘捕任何人。

比德林兄妹相繼與世詳辭，特蕾西與丈夫原為奎茵成立稱作「奎茵靜修」的基金，希望幫助類似經歷的家庭走出陰霾，但由於迪隆亦選擇踏上這條不歸路，故特蕾西將基金重新命名為「奎茵及迪隆靜修」，並計劃將兩人的骨灰撒落同一地方，「至今他們再次重聚，(對我而言)稍作安慰」。