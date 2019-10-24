栗米生黴菌失收農夫仲開心？　一塊塊「黑色噁心腫瘤」竟然係美食

近日網上流傳多張圖片，指有粟米長了灰黑色的霉菌，樣子令人毛骨悚然。不過其實這些霉菌的正式學名為栗米黑穗菌（Ustilago Maydis），而且這種菌如果在長出來還會受到農夫們歡迎，皆因這些黑穗菌只需要簡單快炒一下，即可成為美味的餸菜！

栗米上如果出現核突霉菌，雖然代表栗米失收，但亦代表有食神！（網上圖片）

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栗米黑穗菌（Ustilago Maydis）又被稱為黴菌、烏黴、高梁花黑粉菌等，根據台灣國立自然科學館網站資料，如果栗米受到這種菌的感染，栗米穗上會長出外表類似腫瘤的菌。如果弄穿這些菌的外膜，裏面的黑色粉末就會散出來，而這些粉末就是黑穗菌孢子。黑穗菌本身於成熟之後都會爆開，令孢子外露。黑穗菌傳染力強，只要有一棵栗米受到感染，整塊田都不能倖免，而且受感染的栗米都將無法食用，影響收成。

栗米上的黑穗菌不但可以用多個方法煮食，營養價值亦都十分之高。（網上圖片）

不過在墨西哥有農民會特意在菌瘤成熟之前採收，用以烹調成美味的菜餚，在美國甚至有人稱其為墨西哥松露（Mexican Truffle）。這些墨西哥松露的價格甚至比宿主栗米更貴，因而當地有農民會故意讓栗米染菌，以採收黑穗菌。

黑穗菌的煮食方法不算複雜，只需要將之從栗米穗上面摘下來之後，用水清洗再切成小塊再過去清除異味，即可煮食。烹調方法可隨個人口味而定，涼拌、清炒及油炆亦都可以。其實黑穗菌含有豐富營養，不但有8種人體需要的胺基酸、膳食纖維等，更加含有維他命A、B1、B2、B6及C，對人體亦都十分有益。

（綜合）