大馬千面女大盜偷多人身份行騙　揸名車住豪宅　橫行近20年終落網

一名59歲馬來西亞裔女子，在美國行騙近20年，盜用6個人的身份資料，訛稱自己是美國前總統奧巴馬的好友、新加坡已故總理李光耀孫女、NFL華盛頓紅皮隊（Washington Redskins）班主薛達好友及中情局人員等，以收購NBA球隊華盛頓巫師及投資尼日利亞石油為名，騙取大量金錢用來買名車、名牌手袋及整容，月初因盜用身份及欺詐罪判入獄51個月。最抵死的是，法官問犯人的律師擔不擔心律師費時，對方竟說犯人還有很多朋友，包括紅皮隊前教練、前中情局人員等，令人相當無語。

59歲馬來西亞裔女子謝小英（Siew Im Cheah，音譯）在美國到處行騙，被判入獄51個月。(法院圖片）

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一名59歲馬來西亞裔女子，在美國行騙近20年，盜用6個人的身份資料，訛稱自己是美國前總統奧巴馬的好友、新加坡已故總理李光耀孫女、NFL華盛頓紅皮隊（Washington Redskins）班主薛達好友及中情局人員等，以收購NBA球隊華盛頓巫師及投資尼日利亞石油為名，騙取大量金錢用來買名車、名牌手袋及整容，月初因盜用身份及欺詐罪判入獄51個月。最抵死的是，法官問犯人的律師擔不擔心律師費時，對方竟說犯人還有很多朋友，包括紅皮隊前教練、前中情局人員等，令人相當無語。

謝小英聲稱有關系有名人↓↓

謝小英（Siew Im Cheah，音譯）今年59歲，她於2001年以李秀康（Sau Hoong Lee，音譯）的身份入境美國。法庭文件顯示，李秀康真有其人，今年66歲，是居於吉隆坡的家庭主婦，並不認識謝小英。謝過去近20年都在行騙，至今竊取了6個身分，包括自己的室友、美甲師等，方便犯案。

謝小英早前在弗吉尼亞亞歷山大市的法院認罪，因盜用身份及欺詐罪，判入獄51個月。在庭上，謝小英仍然聲稱自己是李秀康，今年66歲，甚至連法官都信以為真，但被檢察官反駁，那只是她盜用的身份。

案情指，謝小英首宗被揭的行騙案發生於2004年，她盜用了房東名字及車牌買入一輛寶馬，後因入屋爆竊及盜用他人身份，被加州法院判刑。2011年，謝用「Claudia Lee」身份，開了35萬美元的空頭支票買鑽戒，之後拿去典當了10萬美元現金後被捕。

2012年，她以「特蘭」（Tran）的名字在維珍尼亞州租屋，並盜用了室友Cindy Lin的身份申請信用卡，室友後來收到交通罰單，但她根本沒開過涉事車輛，又被稅局追數，稱她在賭場贏錢後沒有交稅。2016年，當地警方聯絡Cindy Lin，稱她開法拉利及保時捷等名車時超速，始發現被謝小英盜用身份及駕照。

另一名受害人佩雷斯（Alan Perez），2015年時在休斯頓一家餐廳當廚師，遇到駕法拉利前來的謝小英，認識後更當她是「大家姐」，被說服一起搬到洛杉磯開辦非牟利組織。謝小英教導佩雷斯如何應對前來調查她的警察，她解釋自己擁有多個身份，因為她是中情局人員。最後，謝小英令佩雷斯背上25萬美元的債務，令到他申請破產。

而且謝小英還從佩雷斯父母處借錢，她自稱可以透過家人動用新加坡政府的投資基金，在Google中找不到她的資料，是因為自己的父親被綁架撕票，她需要盡一切保護自己。

2015年，華盛頓紅皮隊一名球員（未公開身份）和經理人在保時捷展覽中認識了謝小英，她稱自己只有30多歲，但富有之餘人脈很廣，正準備購買NBA球隊華盛頓巫師。二人過了一段時間才覺得謝小英有可疑，要求歸還投資款項，但至今無法收到。

而中招者甚至包括政府官員，維珍尼亞州政府前助理商務秘書長李亨默（Jimmy Rhee）在保時捷展覽會上認識謝小英，經她介紹又認識到紅皮隊球員，謝自稱是紅皮隊老闆薛達（Daniel Snyder）的好友。有次謝小英生病，李亨默前往探望，發現有人送花籃，和看似是奧巴馬簽名的卡片，令他以為謝是奧巴馬的好友，給了她30萬美元代為投資尼日利亞石油項目。

李亨默稱謝小英擅於「創造和操控虛構的情況」，形容她是這方面的大師。李亨默和時任的維州州長都覺得謝小英對石油業非常了解，而且還提供了一些財務文件，但當要求她還債時，她總是推說資金正用於為巫師隊興建訓練設施。

中招的還有一名拳擊教練鍾斯（Lawrence Jones），謝小英鼓勵他應追夢開辦自己的健身室，說服他投資巫師隊，結果成為一場噩夢。鍾斯時常被半夜叫起床，開車接她去見由非洲來的「石油公司管理層」。謝小英告訴他，自己的是新加坡已故總理李光耀的孫女，但2015年李光耀去世時，鍾斯有在電視看其葬禮，裏面沒有謝小英身影。

受害人都認為，謝小英懂得「滲透別人思想」，擁有令人難以抗拒的「神秘說服能力」。直至2017年，謝小英終於落網，她當時假扮成一名好友的媽媽，以1.4萬美元月租，住在洛杉磯的豪宅，警方相信她騙來的錢已花在名車、名牌袋及整容上。

而審理過程中還出聲現「笑料」，法官問謝小英的律師希斯（Bill Hicks）會不會收到律師費，希斯稱謝還有不少好友，包括了前紅皮隊教練James Lange和前中情局人員Martin Scruggs，甚至撰信證明她的人格。

（綜合）