大媽快餐店公然插隊　高中生好言相勸反被打至骨折：我做錯了嗎？

插隊固然不文明，若打尖再打人更是野蠻行為！內地一名大媽日前帶女兒到快餐店等候下單時，稱「電話快無電」想快點結帳，竟公然插隊，引起其他食客不滿。在場一名高中男生看不過眼，上前好言相勸，不料被疑為插隊大媽的男親友當場毆打，男生未有還手，送院後腰部證實骨折。公安事後拘捕涉嫌打人男子，強調會嚴肅調查。

一名高中生開聲勸阻插隊的大媽，反被其同行家屬拳打腳踢致骨折。（澎湃新聞圖片）

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事發上周六（19日），一名高中三年級男生與同學到成都一商場的快餐店用餐，當日客人眾多，快餐店堆滿排隊下單的食客，其間一名帶着女兒的女子突然插隊站到男生前面。他看不過眼，開聲勸插隊的女子：「請排隊，凡事需要講個先來後到。」

女子聞言無理會，僅稱其電話快無電，希望快點結帳，男生則冷冷回應指：「你手機沒電了，和我有什麼關係？」沒想到話沒說完，男生就突然被插隊女子身旁男人揮拳，更遭按在地上拳打腳踢，男生一直沒有還手，打人男逞兇後急忙離去。

男生腰部左側橫骨骨折，周圍軟組織腫脹，留醫近一星期。（澎湃新聞圖片）

男生事後被送院治理，檢查後證實腰部左側橫骨骨折，周圍軟組織腫脹，留醫近一星期。男生的母親對兒子被打感到非常憤怒，直言：「就算有言語衝突，打人總是不對的吧！」她又指，兒子留醫時一直感到委屈，「他時常問自己『我做錯了嗎』，身為母親看了非常心痛」。

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男生母親事後向當地警方及傳媒求助，期望將打人男子緝拿歸案。至本周三（23日）晚，她接到警方致電，稱已找到打人男子，不過當她到達派出所時，卻只見涉事男子的家屬到場道歉。警員再次與她翻看閉路電視片段，確認男生的確沒有還手，「我一直教他要做個有禮貌、明是非的人。如果他還了手，性質就變了」。

翌日早上，當地警方於官方微博表示，已拘捕涉嫌打人的33歲曹姓男子，案件正在進一步調查，將根據調查情況依法處理。男生母親得知消息後指，期望事件告一段落後，兒子的心理創傷能夠被撫平，「我兒子平時在班裏是一名積極向上的學生，也想考上一所好大學，因為白白捱打這事，孩子目前很害怕，睡覺也睡不好，不能專注學習，也害怕到公眾場合去了」。

（綜合）