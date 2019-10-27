【台北同志遊行】逾20萬人參加　「觀音下凡」神仙三人組最搶Fo

第17屆台灣同志遊行昨日（26日）在台灣舉行，超過20萬人上街撐大愛。今年主題是「同志好厝邊」（厝邊，即鄰居），大批參加一如既往盛裝出席，更有人以觀音、龍女及童子造型現身而成為全場焦點，令現場充滿歡樂氣氛。

今年台灣同志遊行有不少參加者以特別裝扮出席，其中3人裝扮成觀音、龍女及童子，組成「仙界三人組」成為全場焦點。（江明展授權圖片）

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台灣同志遊行每年都有許多參加者以不同造型出現，今年亦不例外，其中3名參加者分別以觀音、龍女及童子造型登場，組成「仙界三人組」出巡。只見3人腳下的蓮花座或彩雲竟能載着他們四處飄移，就如真是神仙下凡般飄逸，沿途吸引許多巿民爭相拍照。

扮演觀音的江明展回覆《香港01》記者查詢時表示，他與朋友已是第13年參加同志遊行，而近幾年更會cosplay不同人物，去年是扮清朝皇后。他指今次造型設計花了個多月才完成，3個神仙角色的服裝主要以可愛繽紛的粉️色系為主色，有別於古畫傳統，希望更能體現多元性別文化的內涵。

能夠載人移動的雲彩與蓮花座都是電動平衡車，江明展指3人從來沒玩過平衡車，故要花相當多時間練習。（江明展授權片段）

民眾看到仙女們可四處飄移而嘖嘖稱奇，江明展指雲彩與蓮花座其實是電動平衡車，把底座及車組裝時亦有困難，因必須把重量平均分配到機器上才安全。加上3人從來沒玩過平衡車，故遊行前要花相當多時間練習，他又指「神仙下凡」背後非常感謝朋友的幫忙。

江明展解釋，今次扮演神仙主要是因為發現觀音是最早的性別平權演繹例子。以前歷史上的觀音大士其實是男生，但為了方便傳道，觀音被冠以女性等形象，或以女性現身，代表着受世人敬拜的神明無論性別是甚麼，其實一樣值得尊重。

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江明展續稱，朋友扮演的龍女及童子亦有其意思，而他們拿著男女情慾道具，主要因為性是同志平權的重點，再搭配移動雲彩與蓮座，希望還原傳法的訴願，向他人宣揚愛無界限的概念。

不少網民大讚他們造型有心思之餘更充滿驚喜，「天啊！我現場居然沒看到」、「真的好厲害，很佩服」、「這真的是今年最棒！」、「太強大了」、「那個仙桃很搶眼」、「太用心，值得跪拜到五體投地」、「有神快拜」。

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