【獨毒的浪漫】日本扭蛋推5款情信手巾仔　網民笑爆：充滿愛啊！

就算沒有情人也可以收情信！最近日本扭蛋玩具品牌「Tama-Kyu」推出了超趣怪扭蛋系列，長形的手巾上竟然印上不同人寫的情信，每款亦各有特色，引起大批網民熱討。他們表示扭蛋絕對是為「單身狗」而設，更笑言可能設計者亦是單身，不斷想像別人送情信的情景才會想到推出這些手巾。

「Tama-Kyu」於官方網站宣佈，將在11月推出「情信手巾」扭蛋，一共有5款「情信」，各售價300日圓（約22港元）。（「Tama-Kyu」網站圖片）

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就算沒有情人也可以收情信！最近日本扭蛋玩具品牌「Tama-Kyu」推出了超趣怪扭蛋系列，長形的手巾上竟然印上不同人寫的情信，每款亦各有特色，引起大批網民熱討。他們表示扭蛋絕對是為「單身狗」而設，更笑言可能設計者亦是單身，不斷想像別人送情信的情景才會想到推出這些手巾。

除了情愛，其實更有小朋友給爸爸的畫像，甚至連公司高層對下屬的關愛亦有，非常爆笑。早前他們曾推出另一趣怪筆袋，印上辭職信、結婚證明書等圖案，更可以用筆寫上自己的名字。

不少網民得悉「Tama-Kyu」又推出趣奇扭蛋表示充滿期待，他們更笑稱難以想像一個單身男人拿着這些毛巾抹汗。亦有網民直言，設計者當初應該是收不到自己暗戀對象的情信，才會推出毛巾安慰心靈。

（「Tama-Kyu」網站）

仲有其他千奇百趣扭蛋你又扭過未？