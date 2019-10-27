亡妻手機計步app多走3萬步　親友接「鬼電話」　男子看墓地超心傷

接到逝去摯親的手機號碼來電，是思念釋放還是感到驚嚇？內地一名姓王男子在數月前喪妻，遺體才下葬不久，王男突然接到親友來電，驚惶地表示接到王妻電話號碼來電。王男一聽也嚇到，其後更發現亡妻手機的計步程式顯示多走了3萬多步，他立刻趕往妻子墓地，真相卻令他心傷不已。

警方鎖定姓朱男子是盜墓案疑犯，近日於一間廢棄小木屋將他拘捕。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

王男居住在浙江桐廬縣，其妻子今年7月離世，王男約1個月才將妻子的遺體埋葬，沒想到有親友表示，接到了王妻手機號碼打來的電話，不過什麼都沒說就掛掉了。王男其後使用微信時，無意間發現妻子的計步程式顯示的步數，竟然較她離世後多了3萬多步，他嚇得和家人一起趕到墓地查看。

王男到墓地後，見到妻子的墓地整個被撬開，裡面的手機、眼鏡等陪葬物品全部被盜去，讓他非常心傷，即時報警求助。

朱男3個月前才剛因為盜墓被捕，獲悉後又再重操故業，四出盜墓。（網上圖片）

警方調查後鎖定嫌疑犯為居無定所的朱姓男子，警方近日接到線報，終得知朱男的行蹤，於一間廢棄的小木屋內將他拘捕。警方調查後發現朱男是盜墓慣犯，他在3個月前亦因盜墓被捕，沒想到刑滿獲釋後馬上再度犯案。

朱男向警方坦言「不怕鬼，只怕警察」，所以盜墓對他而並無忌諱，更會專挑有供品的墓下手，通常作案工具都是墓地周邊的石塊等物品，也自爆從8月獲釋以來，已經盜了超過20座墓穴，獲利至少數萬元人民幣。但朱男並無交代為何要打電話給王妻的親戚，有關案件仍待警方進一步調查。