扮拍拖呃男人入時裝店埋單　安徽「衣托」詐騙集團4個月賺百萬

愛情是盲目的，為哄女朋友開心，一些男子心甘情願大花金錢買衣服、手袋等，有不法分子卻利用這點經營詐騙集團。近日安徽合肥警方破獲一宗「衣托」詐騙案件，騙徒假借戀愛相親為名，針對具消費能力的男子，帶他們到服裝店購買高價衣服，讓對方「埋單」後即分手，涉案的服裝店短短4個月已經「賣」出百萬元（人民幣．下同）服裝。

公安局接報調查，發現受害人所說的服裝店經常有幾名女子出入，而她們每次帶進店裡購物的男子均不同。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

今年7月，內地一名男子報案稱，自己在網上認識一名女子，兩人開始網戀。相約見面後，女子將他帶到一家服裝店買衣服，花了1萬多元，不多久該女子便失聯了。

安徽合肥市公安局接報調查，發現受害人所說的服裝店經常有幾名女子出入，而她們每次帶進店內購物的男子均不同，一個「衣托」詐騙集團就此浮出水面，直至10月上旬，9名疑犯全數落網。

警方拘捕9名疑犯。（網上圖片）

調查後警方發現該集團內部分工明確，專門的「鍵盤戰士」冒充漂亮溫柔、工作穩定的女性，在線上社交平台尋找有消費能力的適齡男性聊天，假裝相親談戀愛。感情較穩固後，便派出「衣托」女約男性出來見面，假裝不經意地逛到犯罪集團開的服裝店，遊說同行男子以貴於市場價幾倍的價格，為其購買選中的服裝、包包或化妝品等。男子「埋單」後，「衣托」女會迅速與他們分手，受害人為「衣托」女購買的物品數天後又會在店內原封不繼續出售。

（綜合）