【童年陰影】百厭星撞上健美選手　驚慌表情印大腿　連牙都見到…

小孩子橫衝直撞很容易碰壁，但今次碰到的是一個結實大腿。有台灣網民在facebook上載一組照片，只見一場健美比賽中，塗好了油的選手，竟被一名小男孩從後撞上，衝擊力度之強，反映於印在大腿背上的「驚恐表情」。而男孩撞人後臉上留下一片啡色，剛好和健美選手大腿上的人樣吻合，神色異常驚慌，笑翻一眾網民。有人笑言離遠看很像孕婦照的超聲波圖片，更稱可能遲點會被當成靈異照片轉發。

網民上載一張健美選手照，他大腿後側離奇「甩油」。（fb群組「爆笑公社」圖片）

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有網民在facebook群組「爆笑公社」上載幾張圖片，稱是健美先生比賽會場上的小插曲。從照片所見，一名塗好了油的參賽者大腿後側「甩色」，仔細一看是一個人的表情，還是一個張開口大叫的樣子，原來有小孩在會場裏跑來跑去，從後撞到選手，而且衝擊力之大，將男孩肉緊表情深深刻於選手的大腿上，連牙齒都清晰見到。

網民又上載小男孩的照片，可見他撞人後表情驚慌，張大口相信在慘叫，而他面上的油，明顯和選手大腿的樣子吻合，身旁的大人看似未有安撫小孩，紛紛舉起手機拍他哀號的樣子。

照片笑翻一眾網民，有人笑言如果沒看到小孩的照片，還以為是嬰兒的超聲波圖片。不少人取笑男孩，稱他可能以為選手塗了巧克力醬才會衝過去，「跪求小男孩內心陰影面積」、「這小孩以後一定是健美先生，影響太大」。

（fb群組「爆笑公社」）

網民笑到顛↓↓

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