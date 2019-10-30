日本68歲大學教授嫖妓「沉船」　求愛不遂請偵探查住址狂跟蹤

電影橋段講述到嫖客「沉船」，不時會刻意美化，現實中愛上妓女的人，就未必這樣美好了！日本近日發生老嫖客忘年「單」戀事件，據報道九州工業大學68歲特聘教授金田寬，與一名風俗店店員性交易後動了真感情，月月幫襯3至4次，更不斷發電郵聯絡對方望能發展成情侶關係。因其過度騷擾，風俗店拒再接待，惟他死心不息，竟請來私家偵探查出心儀女生住所自行跟蹤，女生忍無可忍終報警，目前警方依《跟蹤狂規制》將他拘捕。

日本九州工大特聘教授金田寬，愛上一個年僅20來歲的風俗妹，瘋狂騷擾跟蹤被捕。(ANN新聞截圖）

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日本警方透露，九州工大特聘教授金田寬去年6月起每個月都去風俗名指名女事主服務3至4次，他一度要求對方私下約會，但被拒絕。不過，動了真感情的金田死心不息，瘋狂發電郵騷擾女事主說「我想見你」，希望發展情侶關係，因為過度騷擾女員工，風俗店後來禁止他進入。

金田以為用「誠意」可以打動女事主，竟僱用私家偵探來查出對方的住址等資料。從8月至10月持續騷擾女事主，狂問「為什麼你不跟我聯繫」，更跟蹤對方。女事主有天發現被跟蹤，嚇得跑到警崗求救，終揭發其變態跟蹤行為。

金田寬去年起每月都去指名事主，要求約會不果後不停騷擾，被風俗店列入黑名單。（示意圖／stocksnap圖片）

金田稱一直沒有收到女事主回覆，才會到對方住所附近查探，但當地警方認為他的行為已觸犯《跟蹤狂規制》（ストーカー規制法），遂將他拘捕。對於有教授被捕，九州工業大學稱將會作「嚴格回應」。

事件在日本Twitter引來討論，有人發現九州工大極速刪除金田寬的資料，有人則取笑其年紀可以當事主的爺爺，「我不知道，但你應該注意自然定律，20多歲的女生不會喜歡60多歲男生的，真可悲！」又批評他貴為大學教授還要為老不尊，「68歲還嫖妓嗎？」

（綜合）