「口紅一哥」直播賣貨瘀爆　女客唔落搭原因爆笑　易潔鑊竟黐底？

90後內地淘寶主播李佳琦，男兒身卻被封「口紅一哥」，最誇張一分鐘賣出1.4萬支唇膏，年收千萬令人震驚。被指賣貨勁過馬雲的他，近日直播卻接連甩轆，令網民爆笑，除硬銷送男友護膚品換來女網民集體回應「他不配」後，他早前推銷易潔鑊，鏡頭前煎蛋竟嚴重黐底亦尷尬到爆，更引來質疑他對其推銷產品質量把關不力。

從月薪3000元推銷員，變成年收1500萬的直播主，李佳琦創出奇蹟。（vcg圖片）

「Oh my God！」、「太！美！了！」是李佳琦的口頭禪，他最出名是直播賣口紅，親身上陣試色，吸引女網民搶購。92年出生的他本是月薪3000元的化妝品專櫃推銷員，惟憑其獨特推銷口紅手法獲封「口紅一哥」，去年淘寶上半年發布的達人收入排行榜上，他以1500萬元排名第三，更是唯一上榜的男性達人。

去年雙11他更與馬雲合演「壓軸大戲」，齊齊上陣抹口紅賣唇膏，結果馬雲笨手笨腳犧牲色相，也不敵李佳琦的成績，李最終以32萬個商品賣出6700萬驚人銷量，震驚網絡。

比女人更熟悉唇膏的顏色分類，令女士對其推薦大為信服。（vcg圖片）

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叫女網民買男士護膚品送男友，結果食檸檬！

硬銷易潔鑊，躘蹱助手煎蛋竟黐底！

不過直播賣貨成達人的他，近日卻接連出現「蝦碌場面」，一向對他說好不會說不的女網民，對於推銷男士護膚品的他竟然不賣單，齊齊拒買還稱「他（男朋友）不配」，令他發晦氣稱「我們直播間的女士都是沒良心的」，十分好笑，網民更打趣稱「終於有李佳琦賣不出去的貨了」。

李佳琦曾與馬雲同場比賽賣貨，結果成功贏出，成為一時熱話。（vcg圖片）

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一不離二，李佳琦早前直播硬銷易潔鑊，由助手在鏡頭前煎蛋，明明說不會黐底，惟明顯沒有煮食經驗的助手雞手鴨腳只下了少少食油，一煎即出事，發現黐底處理不了即找李佳琦求助，惟口紅一哥也救不了場，場面超級尷尬，事後李被質疑推銷產品卻不理質量問題，有關廠商也要公開回應，指黐底只因不夠食油，與質量無關。