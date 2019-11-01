嫌30歲未嫁無出息　母鐵棍狂毆女兒　捱告兼被索賠8萬去銷案

骨肉相殘，教人唏噓！內地一名母親不滿30歲的女兒未婚且無成就，爭吵期間竟拿起鐵棍毆打女兒洩忿，結果驚動警方；女兒報稱長期遭母親毆打至遍體鱗傷，提出要求母親賠償8萬元（人民幣‧下同），否則決不銷案，其母被「激到暈」。

「我想打死她！」來自江蘇常州的王姓婦人傷人後接受訪問，並當著鏡頭面前數落女兒。王婦不滿林姓女兒年屆30歲仍未婚，而且早年獨自在外工作及生活，卻沒有任何建樹，一年前返回家人開的餐廳幫忙。

林女則不滿媽媽重男輕女，為結了婚的弟弟買房子，自己卻長期遭到冷落，母女二人的矛盾日深，經常為瑣碎事吵架。

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王婦責罵時，女兒經常駁嘴，暴怒下曾多次用手用棍打女兒，警方因此多次前來調停；今年８月，王婦更當著警察面前「教女」，警方數度讓母女簽署《調解協議書》，並多次給二人發放《反家暴告誡書》，告知雙方打人的後果，但王婦仍聽不進耳。

母女其後又再發生爭執，王婦「火遮眼」隨手拿起菜架上的鐵棍，瘋狂追打女兒，即使林女跑到店外，途人圍觀下，王婦仍不罷休，繼續揮棍；林女的背部、腿和臀部等部位被打至出現大片瘀傷，她決定不再容忍媽媽的惡行，大義滅親報警，還要求賠償8萬元才銷案，否則媽媽將因為蓄意傷害罪面臨刑拘。

王婦得知女兒的「諒解條件」後，氣得暈倒了幾次，但她仍理直氣壯地表示：「我打的是女兒，我幹嘛不打別人？」看來這段母女關係的糾結，實在不是那麼容易解開了……