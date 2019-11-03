遭奶奶偷棄7歲愛犬　懷胎3個月新抱暴怒墮胎離婚　網民反應兩極

婆媳糾紛是千古難解的家庭難題，近日內地瘋傳一段網絡帖文，有網民稱自己朋友在懷孕後，養了7年的愛犬被奶奶偷偷棄掉，新抱一怒之下墮胎和提出離婚。雖然只是網上帖文，但也引來極大迴響，有人不認同墮胎決定，大人的事不應牽涉到小生命；另有人批評奶奶當新抱是附屬品，認為這段婚姻生活根本不會幸福，而墮胎離婚已是傷害最少的結局。

內地有帖文指，一名懷胎3個月的新抱因愛犬被奶奶偷棄，最後選擇墮胎和離婚。（freestocks/unsplash）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

帖文原題為《朋友的婆婆把她養了7年的狗扔了，朋友就把3個月的孩子打（掉）了……》，發帖人自稱是事主朋友，表示涉事奶奶期盼抱孫良久，「懷孕前就說要扔狗，我朋友說養了7年不可能扔，狗狗很可愛，定期剪毛，也從來不在家裏撒尿，其實發現懷孕之後已經把狗放在娘家養了」。不過，文中指奶奶不放心，更追到娘家聲稱帶狗散步，把牠偷偷棄掉，聲稱是走失。帖文續指，奶奶後來在逼問下坦白棄狗，懷胎3個月的新抱在確認找不到愛犬後到醫院墮胎，又提出離婚。

帖文引起熱議，發帖人遂再補充指其朋友與狗狗感情深厚，牠是由家中老狗死前生下來，「朋友親自接生……兩隻小狗，一隻送給我，一隻自己養，前兩年我這的小狗因為車禍死了，只剩我朋友那邊的一隻，真的是很寵的，能把狗狗送到娘家已經是大的退讓了」。該網民表示，事件中的新抱目前已確定要離婚，「老公跪在地上求着不離也沒用了」，奶奶則正住院，惟未提及原因。

雖然樓主僅轉述事件，但也引來不少網民熱議，眾人反應兩極。有人批評新抱的墮胎決定，「婆婆掉狗好歹有個怕影響懷孕的理由吧，她殺自己孩子的理由呢？就為了打擊婆婆出口氣？」另有人強調婆媳雙方都錯，慨嘆胎兒無辜，「一家人都旗鼓相當，奶奶不拿狗當回事，新抱不拿兒子、婚姻當回事」。

另一邊廂，也有人支持新抱，「不難看出是個沒有邊界感的婆婆，全程沒有出現老公。對於痛苦的婚姻，打胎離婚是傷害最小的結局了」、「這就不是人該幹出的事，追到別人家把別人養了兩代的狗扔了」、「奶奶不顧新抱不願意、不顧新抱已經做出了妥協，這種奶奶也是蠻嚇人的」。

（綜合）