打整蠱電話嗌KFC外賣　炸雞整完冇人要　員工逼住硬食：食物無罪

假扮屋主打電話叫外賣整蠱對方，這些橋段總於喜劇電影出現，但部份人於現實中仍做出這自私行為。有疑似KFC員工近日於facebook發文抱怨遇上遇上玩電話嗌外賣的人，亂作訂單人名字及地址，結果把熱騰騰的炸雞餐送到府上，才發現自己被整蠱，最後要硬食所有訂下來的食物。樓主狠批玩電話的人極過份，「玩食物是小學雞」。

有KFC員工近日於fb撰文大呻遇上玩外賣電話的人，亂吹訂單人名字及地址，結果把熱騰騰的炸雞餐送到府上，才發現自己被整蠱，最後要硬食所有訂下來的食物。（fb群組「食在元朗」圖片）

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樓主昨晚於fb群組「食在元朗」撰文抱怨倒霉經歷，她自稱於天水圍一間KFC分店工作，最近不幸地遇上有客人大整蠱。樓主稱該不明客人打去外賣熱線訂餐，但卻亂說地址及收貨人名字，當時因為未知情就照樣包裝所有製好的食物及外送。

樓主去到府上，才得悉並無訂單此人，熱騰騰的炸雞全部要打回頭，她坦言感到極無奈。（示意圖，資料圖片）

結果送到指定地址後，才得悉並無該收貨人，熱謄謄的炸雞全部要打回頭。樓主坦言感到極無奈，「這批食物的最終命運只能是丟掉，眼見及此，我想盡辦法把食物帶返屋企，盡量塞入肚皮内，救得幾多救幾多」。樓主又怒批客人一時貪玩而浪費食物，其實是極不負責任的行為，「最憎人玩外送電話，這方法整蠱不了人，玩食物是小學雞，心存歪念只會折福夭壽」。

相中可見炸雞份量相當多，還有飯、薯蓉、炸薯格等，樓主無奈表示只好分開三天吃畢。不少網民亦批評玩電話的人無品又自私，「損人而不利己的缺德行為」、「啲人好賤！有報應㗎」、「浪費食物真係好折墮，希望啲人唔好再咁無聊玩嘢啦」、「最憎人浪費食物」、「玩電話嗰個，你將來都會冇嘢食」。

亦有網民感謝樓主好心收留剩下來的食物，「惜福是德！感謝你」、「樓主盡量唔好食太多會食滯」、「唔洗一次食晒，雪住，氣炸翻熱」、「分畀鄰居食啦」。

（fb群組「食在元朗」）