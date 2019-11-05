壽司舖數碟埋單有獎抽　台男好心「送」碟畀鄰桌小孩　原來係陰謀

不少日本壽司店都會以碟子的數量結帳，而台灣一間出名的壽司店更加將這個結帳方法升級到另一層次，就是只要將碟放進回收口便可算帳，而且達到一定數字就有獎品抽獎。台灣一名男子近日就有網上分享，稱自己到該間壽司店的時候做了一件「好事」，令網民都笑翻天！

台男在壽司店食完壽司之後，看到鄰桌的小孩想要抽獎，所以將碟子都「送」了給他。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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台男指自己到壽司店吃完壽司之後，看到隔壁的小孩很想「抽轉蛋（將碟子放進回收口）」所以他就在離開之前將所有吃完的壽司碟都給了他，「小朋友投的很開心，我就走了，今天又做了一件好事呢！」雖然台男說自己做了件好事，但其實帳單是根據放進去回收口的碟子數量計數的，即是台男偷偷地將自己的帳單轉移到小孩的身上！

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有網民笑言「你人好好」、「好人一生平安」、「好人好事代表」，不過亦有人替小孩的父母不值，「那位家長的荷包君要飛了」、「他媽媽會哭死」。不過由於事情來龍去脈實在有一點離奇，亦有網民則疑事件的真實性，可能只是笑話一則。

（facebook群組「爆廢公社二館」）