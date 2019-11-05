六口之家5人被撞死　肇事司機獲判緩刑1年　獨活媽媽庭上崩潰

美國馬里蘭州（Maryland）46歲男子哈伯德（Alvin Hubbard）2018年7月6日違規駕駛，導致與另一輛車發生相撞，對方車上61歲男子特立尼達（Audie Trinidad）及其4名女兒全部身亡，僅妻子波努基勒（Mary Rose Ballocanag）生還。哈伯德上周五（1日）出席法庭聆訊，判決結果出人意表，他僅被判1年緩刑，令波努基勒及不少網民都表示無法接受。

特立尼達及其4名女兒在車禍全部死亡，僅剩太太波努基勒（左二）生還。（GoFundMe圖片）

特立尼達當日駕車載着波努基勒與4名女兒，正從馬里蘭州返回新澤西州（New Jersey）寓所，豈料途中碰上違規駕駛的哈伯德，兩車高速相撞，特立尼達與4名女兒，包括20歲的凱特琳（Kaitlyn）、17歲的丹娜（Danna）、13歲的雙胞胎艾莉森（Allison）與梅利莎（Melissa）全部身亡。

唯一生還的波努基勒身受重傷，經歷8次手術才保住性命，惟手腳均留下永久創傷，日後無法再任職護士。波努基勒曾在記者會上稱：「現在他們（丈夫與女兒）全都離我而去了，我的未來沒有可以期待的事，只有盡力替他們討回公道」；特立尼達的哥哥坦言無法原諒哈伯德，希望他被判最重的刑罰。

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哈伯德在車禍4個月後才被拘捕，控以5項車禍致死，以及3項車輛襲擊等罪名。哈伯德起初拒絕認罪，並供稱因為連續長時間工作，事發前僅睡了5個小時才會釀成車禍；到了今年6月，他終承認部份控罪，其代表律師柯克（John Kirk）辯稱，哈伯德患有咳嗽暈厥症（Cough syncope），當日他開車時咳嗽相當嚴重，甚至一度失去知覺，結果讓車子誤闖路中分隔區，撞上特立尼達一家人的座駕。

波努基勒無法接受哈伯德的說法，並指哈伯德一生都無法彌補害了5條人命的事實，希望法官判他最高14年監禁；但哈伯德最終僅被判緩刑1年，令波努基勒當場崩潰，她向著哈伯德說：「我要你看着他們的臉，好讓你看着自己的孩子時，也會看到我孩子和丈夫的影子」；哈伯德聽見審判結果後一語不發，只是在座位上掩臉痛哭。

網友對於判決大多表示不滿，紛留意稱「撞死5人，害別人家庭破碎，卻判得如此輕，還有公義嗎」、「正義沒有被伸張」、「這是我聽過最悲傷的故事」。