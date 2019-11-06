快餐店收據揭破三角孽戀血案　俄國過埠新娘沉冤得雪

美國一宗原本連警方也茫無頭緒的命案，最終憑一張連鎖快餐店肯德基（KFC）收據追查到兇手，更揭發背後的一宗三角孽戀，案中女死者總算沉冤得雪！

死者是來自俄羅斯的27歲女子瑞普基娜（Anna Repkina），2016年她在網上認識29歲美國男子哈格羅夫斯（William Chase Hargrove），在甜言蜜語攻勢之下，誤信對方真的會娶她為妻，於是在聖誕節隻身飛去俄勒岡州科瓦爾（Corvallis，Oregon）會情郎，三個月後更決定長留美國與哈格羅夫斯雙宿雙棲。

獲「默許」贈房東綠帽

然而，哈格羅夫斯並非對瑞普基娜一心一意，結識瑞普基娜之前，他已跟有夫之婦並育有兩名子女的女房東查韋斯（Michelle Chavez）搞上了。據稱，查韋斯與丈夫的婚姻早已觸礁，任職教師的丈夫更默許她有婚外情，即使明知妻子與哈格羅夫斯有染，仍不介意跟哈格羅夫斯共處同一屋簷下。

查韋斯原先亦不介意哈格羅夫斯和瑞普基娜發展出情侶關係，更一度容許情敵在自己家中留宿，直至瑞普基娜決定長留美國，並打算跟哈格羅夫斯結婚，查韋斯開始變得妒忌，還發出逐客令。

雖然哈格羅夫斯應查韋斯的要求搬走，但二人並沒有因此斷絕來往，仍維持性伴侶關係，查韋斯更表示不惜與丈夫離婚，望與哈格羅夫斯雙宿雙棲；哈格羅夫斯卻存心兩面討好，繼續哄瑞普基娜會娶她為妻，惟紙包不住火，查韋斯發現瑞普基娜的facebook更新了婚姻狀況，透露跟哈格羅夫斯已訂婚，並上載訂婚戒指放閃，查韋斯一怒之下找哈格羅夫斯理論。

槍轟頭擊斃隨意曝屍

哈格羅夫斯在舉行婚禮最後一刻，突然以主禮人缺席為由取消婚禮，惟仍跟瑞普基娜在一起。不過，查韋斯已經失去耐性，向哈格羅夫斯發出最後通牒，要他「解決問題」和「擺脫她（瑞普基娜）」。備受壓力的哈格羅夫狠下心，帶瑞普基娜到一個偏僻地方，開槍轟頭將其擊斃，行兇後他沒有處理屍體，只是任由屍身躺在一處死胡同。

KFC收據成破案關鍵

由於瑞普基娜身上沒有何任身份證明文件，警方原先也無從入手調查，直至在兇案現場發現一個外賣袋，入面有一張寫著「托馬斯」（Kevin Thomas）名字的肯德基快餐店收據，於是順藤摸瓜，得悉托馬斯和哈格羅夫斯是朋友，兩人在案發前數天曾一起光顧肯德基，哈格羅夫斯更曾向托馬斯借槍，繼而揭發哈格羅夫斯是殺死瑞普基娜的疑兇。

哈格羅夫斯涉嫌於2017年4月17日謀殺瑞普基娜，被落案控以一級謀殺，同時因涉嫌把死者銀行存款轉帳到自己戶口，而被加控盜竊及身份盜竊罪；哈格羅夫斯將於11月底再出庭受審。