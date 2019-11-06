參加三項鐵人暈倒　台女星清醒後無法認人　原因竟然同個肝有關

台灣名模林又立熱愛運動，擁有健康黑美人封號！日前她上節目《聚焦2.0》透露，之前參加三鐵接力賽時昏倒在跑道上，緊急送醫後得知當時體溫飆到41度，引發猛爆性肝炎，清醒後「無法認超過5個字」，甚至對身旁的友人說「你好面熟喔」！林又立更公布傷照，不只大拇趾發腫，腳底也長出拳頭大的水泡，畫面怵目驚心，讓主持人高文音直呼：「好驚悚、不敢看」！

林又立敘述當時送醫後，身旁圍繞著親友跟醫生，她第一時間不是問發生了甚麼事，而是掀開被子，確認自己雙腳還在不在，當醫師詢問「妳知道發生了什麼事嗎」？林又立當下不僅說不出話，也只能解讀5個字，醫師解釋，林又立因驚嚇過度或休克對身體、意識太大衝擊，而無法認出身邊的朋友，甚至對著親友說「好面熟喔」！

林又立在節目上除了談到猛爆性肝炎的經歷，還在分享了自己的瘦身秘訣。（Youtube@聚焦2.0）

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林又立表示因選鞋不正確，加上天氣炎熱、濕度高，讓她大拇趾、腳底長出巨型水泡，但她秉持著運動家精神，頂傷完成後續賽程。林又立在比賽第2天，膝蓋滑囊炎復發，從此在下階梯時障礙重重，林又立看著其他超馬選手矯健下坡，自己卻膽戰心驚，要抓住旁邊樹枝才能前行。

林又立從小就是個過敏兒，從國中開始流鼻涕，曾懷疑是塵蟎或蛋奶類導致過敏，曾想透過運動改善，直到友人介紹鼻子過敏噴劑，才知道真正的空氣聞起來是這個樣子。醫師許瑞云表示除了飲食、心理問題，還有寒氣入侵會導致過敏，建議用尼龍線或衛生紙捲成細條狀，搔癢鼻孔內部，讓鼻子打出噴嚏到打不出來為止，方能達到排寒效果。

林又立不僅是一位模特兒，還是一個運動達人。（Youtube@聚焦2.0）

林又立時常肩頸痠痛，隨身攜帶輕巧版滾輪，放在肩頸或椅背後面隨時按摩，適用於長途車程或久坐，她還拿出按摩板治偏頭痛，示範用尖端按摩穴道，再從眼角往下滑，可達到消除臉部浮腫，睡前也會使用它來刮痧，是林又立日夜兩用的好夥伴！健身女神林又立用彈力帶練泡泡臀，左右橫移像螃蟹走路，還加碼介紹雙人運動，她笑說「可增進夫妻感情」。

林又立不時在社交平台發佈性感照。（IG@itsyulili）

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