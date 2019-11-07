內地女星沈夢辰拍拖兩年才讓男友見素顏　對方回應簡直玩命！

女生們何時才應讓男友看到自己的素顏，也許是個世紀難題！內地女星沈夢辰日前出席節目，大爆拍拖兩年，待心中認定男友逃不了後才讓男友杜海濤看她的素顏照，沒料男方看到後，竟向她說「你還是打個底，太黑了」，令她氣結。她還即場大爆追男友經過及卸妝，被女網民大讚勇敢。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

內地湖南衛視當家主持人沈夢辰，日前出席節目《口紅王子》，曾在軍訓節目中因暴曬而被指膚色太黑的她，平日鏡頭前都以皮膚白眼大甜美女生形象示人，她在節目中向男主持何炅坦言認真看過她的素顏，就是爸媽和男友杜海濤，而其男友更是在拍拖兩年後，當她感覺感情已穩定後，才讓對方看其素顏。

何炅問「你確定你的素顏能把杜海濤嚇跑嗎？」，沈夢辰竟然點點頭，她還笑稱男友能看其素顏時大感開心，認為這是女友給她的安全感，惟看後卻不太習慣，有時還會打趣叫她「你去打個底(妝)吧，這也太黑了」，令網民爆笑，直指男方的回應也太玩命了。

即睇女星卸妝一刻，究竟你仲認唔認得！↓↓↓

+ 14 + 13 + 12

沈夢辰節目中還即席卸妝，在臉上塗上卸妝用品認真搓洗時，她也忍不住自嘲「我也太實在了吧」，還搞笑為現場人士做心理準備，稱「我可能會黑一個度」。

仔細一看，卸妝後的她主要是眼睛較無神，皮膚也未如上妝時白晢，但還算沒太走樣。當何炅讚其美腿很白，沈夢辰竟大爆其實整條腿都抹了粉，嚇得何炅驚呼女生太可怕，「用不用這麼拚啊！」

事實上甜美沈夢辰戀上胖胖杜海濤，令不少網民大感詫異，兩人上節目曾透露拍拖近7年吵架不多於10次，可見感情極好，被看好下一步就是領結婚證。

+ 6 + 5 + 4

沈夢辰勇敢追愛，換來一段良緣。

沈夢辰不諱言是她主動追求男友的，只因合作節目中經過相處覺得男方很好，日常生日中對她很照顧令她心動。她更在《口紅王子》中大爆，當時男方母親探班，大膽的她不怕醜跟着叫媽，令網民爆笑。