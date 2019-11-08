女網民呻37歲起潮熱失眠　終證提前更年期　醫生拆解有咩症狀

女性月月來經很麻煩，踏入中年面對更年期收經同樣令人困擾。有港女網上分享37歲出現潮熱、失眠、脫髮、膝頭痛等問題，到40歲檢查證實卵巢衰竭提前更年期，引來網民熱議。婦產科專科醫生直指香港確有女性提早收經的趨勢，並拆解有關徵狀、成因及處理方法，惟他指女網民提及的脫髮、膝頭痛等，應與更年期無直接關係。

香港女性更年期與收經有年輕化的趨勢。（示意圖／資料圖片）

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近日有女網民在討論區大呻自己37歲就踏入更年期，出現潮熱、失眠、脫髮、膝頭痛等，到40歲檢查發現FSH（促卵泡激素）去到62，證實卵巢衰竭，醫生建議她服用荷爾蒙補充劑舒緩，但有乳癌風險，令她相當煩惱。

更年期是女生收經前的現象，女性到了中年卵巢週期性的雌激素及孕激素越來越少，影響子宮內膜週期性的增厚、剝落及出血，令月經來得不規則，會持續一段時間，甚至可能延續2至3年，一般要等到一年以上沒月經才算完全收經。

關於婦女提前更年期的問題，婦產科專科醫生靳嘉仁回應《香港01》指，女性正常45至55歲進入更年期，40歲之前踏入更年期是太早，假設女性37歲已收經就屬於「卵巢早衰」。

如出現以下症狀，可能正踏入更年期↓↓

靳嘉仁指，在正常年齡進入更年期，症狀會慢慢出現較易適應，如果太早則變相令這些問題延長，他並舉例指，女性太早更年期，缺乏雌激素下更易患骨質疏鬆症，2至3年後可能會斷骨，要提早補鈣，另外，血管失去雌激素保護會欠缺彈性，會更容易引起心血管疾病。對於網民流傳更年期會導致脫髮、膝頭痛等，靳嘉仁解釋兩者並無直接關係。

靳醫生稱現時香港女性確有提早收經的趨勢，這和港人太早做人工受孕、做不育手術、因患癌需接受化療和電療等有關，以人工受孕為例，女性會打排卵針或服食排卵藥物等，排出太多的卵子，可能一次十幾粒過早用盡卵子，令身體進入更年期提早收經。

香港女性點解收經年輕化？

要知道自己是否進入更年期，除觀察有否出現上述症狀，還可以去驗血檢查FSH。而更年期突如而來，女士們有可能出現胸部突然變小、身型走樣及皮膚變乾等，若想緩衝更年期帶來的問題，靳醫生稱可服用避孕藥或荷爾蒙補充。

他補充，45歲前迎來更年期可以服用避孕藥補充黃體素及雌激素，價錢相對便宜，45歲以上的女性則服用荷爾蒙補充劑。網民擔心服藥會增加患乳癌風險，靳指醫生在開出藥物前會先檢查病人身體症狀，一般用藥5年內都安全，但超過5年的確會增加患乳癌風險。

（綜合）