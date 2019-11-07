限時動態暗藏求救訊號　醒目台男隔空救女同學　聽完經歷聽超心痛

「好險我看懂妳的求救訊號！」日前一名台男在網上發文，指連續3日發現女同學的社交平台限時動態有異樣，將3日的限時開頭拼合竟是「SOS」，似是向外界求救，嚇得他馬上聯絡對方，詎料果然發現蛛絲馬跡，朋友不停迴避樓主追問，聲音更不停顫抖，令樓主不禁懷疑事態嚴重，便馬上報警處理，最後台女自爆黑暗經歷，讓同學們大感心痛。

一名台女早前在社交平台的限時動態發出隱藏的求救訊號，幸好有眼利的同學發現，成功拯救她。（示意圖，視覺中國）

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該台男日前在討論區Dcard發文，表示跟事主不算太熟，僅限於平日見面打招呼，不過發現對方近日缺課數天，更驚覺其社交平台限時動態非常奇怪，連續3天的發文分別是「S，能不能離開這彎曲的地圖」、「0，再告訴自己一次不要怕」、「S，訊號讓人絕望，如同毒蛇」，每句字頭拼湊起來是「SOS」，似是向外界求救。

台男見狀嚇得馬上聯絡對方，並邀請她出來吃飯，詎料台女竟「cut線」，樓主感不惑再致電，今次則是對方男友接聽：

從台男上載的對話截圖所見，他收線後跟對方表示「好，我知道了」，對方則回覆「好，謝謝」，似乎有一肚子的難言之隱。其後台男感覺事態嚴重，即報警求助，雖然。

翌日台女終於回校，並忍不住在眾人前崩潰痛哭，細問之下，才發現她經歷人生最黑暗時期。她指早前玩手機遊戲認識一名男生，二人網戀一個月後，對方表示想到她家，台女不以為然，以為每次視訊都聊幾小時便沒有事，便答應對方要求。詎料這刻惡夢開始，男生一到達後不久便性侵她，更從口袋拿出刀來恐嚇她不要離開，其後又悔疚，溫柔道歉表示太愛才失控，「但還是不准她離開房間，怕她離開他身邊」。

從台男與女同學的對話截圖所見，女同學似乎有難言之隱。（Dcard圖片）

此後台女只能陪在他旁邊打機，卻不敢向他人求救，只敢偷偷發限時動態，更不敢直接輸入求救訊息。她又稱對方不讓她講電話，所以未有報警，有日她嘗試撥打110後放口袋不出聲音，卻被對方發現及搶去電話，更出手用電線插頭狂甩她，打到全身瘀青，台女只好跪在地板痛哭說她真的不小心按到，對方才放過她。

一直在旁聽的樓主坦言感到非常心痛，有同學甚至揚言要去教訓台男，不過台女表示對方已被警方帶走，她的父母也會接她搬回家，當日回校是處理休學手續，並希望親口感謝樓主，樓主則表示如果明年變成小學妹，「我們保護你」，最後目送她跟父母離開便告別了。

樓主坦言非常慶幸自己察覺到台女有異樣，也寄語大家平日多多注意身旁的人，「遇到事情千萬不要嫌麻煩，多一份關心我相信能改變許多事情」。

（Dcard）