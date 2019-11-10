牙齒變黃一年牙醫解唔到　醫生檢查後發現驚人事實：竟是胃癌

一般看到身邊的人牙齒泛黃，第一時間總會與不良口腔清潔聯想在一起，又或者是愛嚼檳榔、愛吸菸所導致。一名50多歲患有高血壓的患者，就醫時害羞表示自己一年來「牙齒泛黃又蛀牙」，懷疑是高血壓藥的副作用，撇除愛喝酸性飲品所造成的琺瑯質受損，他在醫師建議下一檢查，竟發現驚人事實。

症狀非典型，竟有連醫師都聯想不到的病源！腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中表示，曾遇到一名印象深刻的50多歲患者，平時在門診拿控制血壓的藥物，某天卻害羞地問：「洪醫師，不是我質疑你的藥，但你的藥裡面會不會讓我吃了牙齒變黃？」他左思右想，解釋某些西藥如四環黴素服用後牙齒的確會變黃，但患者服用的高血壓藥中卻無此副作用。

患者找不出黃牙原因，在醫師建議下做胃鏡揪出癌症。（Youtube@醫師好辣）

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患者接著說，「洪醫師，很奇怪啊！我最近一年每個人看到我，只要我笑都跟我說『你牙齒怎麼變這麼黃』？」轉至牙科診治為琺瑯質受損，但平時卻未飲用醋或檸檬等酸性飲品的習慣，就連牙醫師也找不出牙齒為何泛黃又蛀牙的原因。

洪永祥突發奇想「會不會是胃酸逆流？」但一問發現患者沒有火燒心、聲音沙啞等症狀，貼心建議他至腸胃科做胃鏡，沒想到一照，於胃的底部發現3公分潰瘍，一切片竟是胃癌第一期，連他都當場驚呆，「本來認為，它應該是胃食道逆流而已，沒想到是胃癌。」

火燒心、聲音沙啞都是腸胃出問題的徵狀。（Youtube@醫師好辣）

洪永祥說，由於此案例非常新奇，因此查了文獻，發現曾有不少人因牙齒蛀牙、變黃而最後被診斷為胃癌。大多數的胃食道逆流可能為胃潰瘍、十二指腸潰瘍及消化不良都會產生逆流性食道，而胃癌只是其中一個成因。一般胃癌大多症狀為胃痛、火燒心、聲音沙啞等，但少部分非典型則會以牙齒變黃來表現。

洪永祥也解釋，患者的胃食道逆流於食道範圍皆無任何症狀，而直接反映在牙齒上實屬特別，在誤打誤撞情況下發現罹患胃癌。也提醒大家切勿過度擔心，並非牙齒黃就是罹患胃癌，大家不要對號入座。

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