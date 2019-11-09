河南六旬患癌翁被當嫖客遭3警狂毆　警稱「控制調查」賠錢拒道歉

執法者不由分說就打人是知法犯法！河南一名63歲老翁，今年9月洗澡時聽到異聲，僅穿短褲到自家樓下查看，即被3名警員當嫖客壓倒地上圍毆，其後再強拉入洗浴店暴打兼噴辣椒水，造成身體多處受傷。警方其後證實拉錯人，老翁求醫後誓要討回公道。近日警方願付9萬元人民幣（約10萬港元）和解，但老翁發現協議書內沒有提及他被暴打，只說他被警方調查及控制，入院是基於身體不適。老翁頓感氣憤，稱不要錢也要追究責任，又指事後整個小區都說他因嫖妓被捕，形容是「一生中最大的恥辱」。

63歲張伯捱打後入院，之後向多個部門投訴卻被冷待。（微博影片截圖）

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無辜被警察毆打的63歲老翁張玉明，與家人居於河北唐山，去年6月因患結腸癌而做過手術。事發於今年9月15日晚上，他在家洗澡時聽到有異聲，以為有人盜竊，只穿上褲子就開門查看，見沒事就回去洗澡。一會兒他又聽到陽台有聲響，遂僅穿褲子就下樓查看，發現門前有一班警察，沒走幾米遠就被3名警員按在地上痛打一頓。

張伯大聲呼救，問為何要打他，是指抓錯了人，「他們說你這麼大歲數的老傢伙，還敢出來嫖娼」，但警員不聽他解解釋，後來了來了3名警員，押解張伯去見領導。

警方願意向張伯賠9萬元人民幣，但協議中沒提及警察打人，也沒有正式道歉，令張伯十分不滿。（微博圖片）

張伯被押到離家百多米遠的洗浴店，進佔後又被幾名警察按在地上毆打，更向他狂噴辣椒水，「我拼命呼救，你們打錯人了，我是癌症患者」。張伯隱約感覺到警察拉開他的褲頭，發現手術傷疤才停手。他在洗浴店呆等了一個多小時，才有一名疑似是教導員的人前來說他們找錯了人，調查證實張伯沒有犯罪，當時有幾名警員向他道歉，「對不起我們抓錯了、打錯了」，張伯被送回家不久後再被送院。

張伯送到唐山市民醫院治理，從出院通知單所見，他出院時出現左肩關節周圍軟性組織滲出性改變、頸椎間盤突出、全身多處受傷。警方在醫院付了2000元人民幣（約2200港元）就離開，出院後張伯聯絡多個部門投訴都沒用，「他們不承認打人，說那叫控制，最多給1萬元（約1.1萬港元）賠償」。

張伯與妻子在當地開了一間包子店，他稱被屈是嫖客及被打是「一生中最大的恥辱」，聲譽受損之餘，連同生計也受影響，事關他被錯抓後，周圍的人都說包子店的老闆因嫖妓被捕，「我沒法在這社區生存」。

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內地傳媒向唐山市公安局人員查詢，獲回覆指不知道具體情況，稱將核實事件，但其後不了了之。直至11月7日，張伯妻子告訴內地傳媒，稱警方早前給了他們家9萬元人民幣（約10萬港元），雙方要簽協議書，不過協議中沒有提及警察打人，只說張伯因身體不適入院。張伯妻子稱就算要那些錢，也會繼續追究警方的法律責任，而且警方至今都沒有一句正式道歉。

事件引來內地網民熱議，不少人質疑為何警察做錯事，卻要用納稅人的錢幫他們「擦屁股」。更有人陰謀論認為警察要賠償是一個「局」，「這9萬元千萬不能拿，兩年後尋釁滋事和敲詐勒索跑不掉的」。

（綜合）